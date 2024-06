Sergey Hernandez: "Natürlich wollen wir Geschichte schreiben"

Den letztjährigen Titelgewinn des SC Magdeburg in der Champions League im Handball erlebte Sergey Hernandez auf dem Sofa. Der Torhüter wechselte erst im Sommer zum SCM und ist nach der Suspendierung von Nikola Portner ein entscheidender Faktor seines Teams auf dem Weg zur Titelverteidigung. Am Freitag äußerte er sich gegenüber dem Pressedienst der EHF.

Sergey Hernandez beim Pokalsieg des SC Magdeburg in Köln vor einigen Wochen. saschaklahn.com/Nick Jürgensen

Sergey Hernandez ... über die Möglichkeit, vier Trophäen in der gleichen Saison zu gewinnen:

"Das wäre fantastisch für uns, die Spieler, aber vor allem für die Fans und die Menschen, die hinter den Kulissen des Klubs arbeiten. Natürlich wollen wir Geschichte schreiben. Wir wären die erfolgreichste Magdeburger Mannschaft seit Jahrzehnten. Es könnte unglaublich werden, aber die Aufgabe an diesem Wochenende wird genauso groß sein wie der Gewinn der Bundesliga."

Sergey Hernandez ... über die Rückkehr in die LANXESS arena nach dem Gewinn des DHB-Pokals vor einigen Monaten:

"Das war eine tolle Vorbereitung, hoffentlich können wir genauso erfolgreich sein. Es war im März eine verrückte Erfahrung, vor allem mit unseren Fans auf der Tribüne zu gewinnen. Ich habe gehört, dass dieses Wochenende genauso viele von ihnen hier sein werden."

Sergey Hernandez ... über das Halbfinale:

"Nichts anderes ist jetzt wichtig. Wir vergessen das Viertelfinale und die Gruppenphase. Es ist fast so, als würde ein neuer Wettbewerb beginnen. Man sagt immer, dass alle Mannschaften die gleichen Chancen auf den Sieg haben. Und, wir haben das Wunder von Köln schon so oft gesehen, dass es auch an diesem Wochenende wieder passieren könnte. Letztes Jahr saß ich vor dem Fernseher. Es war verrückt, und ich hoffe, dass ich das jetzt auch auf dem Platz erleben kann."

» Sergey Hernandez: "Es nach Köln zu schaffen, war ein Versprechen an meinen Vater"

» alles rund um die Champions League und das Final4 bei handball-world