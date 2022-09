Serdars Ausfall als Chance für Boetius?

Hertha BSC muss im Spiel bei Mainz 05 am Freitagabend aller Voraussicht nach auf Mittelfeldspieler Suat Serdar (25) und Stürmer Davie Selke (27) verzichten.

Beide Spieler plagt nach Klubangaben ein Infekt, der ihr Mitwirken in Mainz unwahrscheinlich macht. Ohnehin nicht zur Verfügung stehen Flügelspieler Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knieverletzung) und Innenverteidiger Linus Gechter (nach Mandel-Operation).

Der sich abzeichnende Ausfall des früheren Mainzers Serdar, der am vergangenen Samstag gegen Leverkusen (2:2) getroffen hatte, könnte für einen anderen Ex-Mainzer den Weg in die Berliner Startelf ebnen: Jean-Paul Boetius, bis zum Ende der vergangenen Saison bei den Nullfünfern unter Vertrag und Anfang August ablösefrei zu Hertha BSC gewechselt, ist Top-Kandidat auf den Platz von Serdar.

Boetius' Formkurve zeigte zuletzt deutlich nach oben: Sowohl gegen Leverkusen als auch davor in Augsburg (2:0) war er als Joker ein Gewinn für die Mannschaft. "Er ist ein Spieler, den ich immer gemocht habe", sagte Fredi Bobic, Herthas Geschäftsführer Sport, in der Spieltagspressekonferenz am Mittwoch. "Er hat uns, als ich noch in Frankfurt war, mit Mainz öfter Bauchschmerzen bereitet. Er wird bei uns von Woche zu Woche besser und besser. Er bringt eine klare Struktur rein, ist ballsicher und hat unser Spiel gerade in den letzten beiden Einsätzen, als er reinkam, belebt."

Serdars Achter-Rolle könnten auch Vladimir Darida und Kevin-Prince Boateng übernehmen. Aber gegen Mainz spricht sehr viel für den Ex-Mainzer Boetius - vermutlich auch aus Sicht des Hertha-Trainers Sandro Schwarz, der - als Spieler und Trainer - eine noch viel längere Mainzer Vergangenheit hat als Serdar und Boetius.