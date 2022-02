Serdar positiv auf Corona getestet

Nächste schlechte Nachricht für Hertha BSC: Mittelfeldspieler Suat Serdar (24) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, befindet sich Serdar nun in Isolation. Beim 1:2 in Fürth am Samstag hatte Serdar noch über 81 Minuten auf dem Platz gestanden.

Beim Trainingsauftakt am Montag fehlten außerdem Rune Jarstein, Nils Körber, Oliver Christensen, Kelian Nsona, Dedryck Boyata und Marton Dardai. Neuzugang Marc Oliver Kempf konnte nach überstandener Corona-Infektion wieder mitwirken.

mib