Serdar: "Ohne Schwarz wäre ich nicht da, wo ich bin"

Die Lieblingsposition war weg, die Lockerheit und irgendwann auch die Form: Suat Serdar (25) hat ein schwieriges erstes Jahr bei Hertha BSC hinter sich. Dass das zweite besser wird, davon ist er überzeugt.

Nach dem Schalker Abstieg 2021 war Serdar zu Hertha BSC gewechselt - für acht Millionen Euro Ablöse und als großer Hoffnungsträger. Doch statt des erhofften Neuanfangs und eines ruhigen Umfeldes erlebte der Mittelfeldspieler auch am neuen Arbeitsplatz eine Saison, die gespickt war mit Turbulenzen, Schlagzeilen, Abstiegskampf und mehreren Trainerwechseln. "Es ist viel passiert in der vergangenen Saison", sagt Serdar in einem kicker-Interview (Montagausgabe). "Das Jahr war auch für mich wieder eine neue Erfahrung. Aber ich bin mir sicher, dass es jetzt besser werden wird."

Die Gründe dafür nennt er auch: "Fredi Bobic hat ein Jahr Hertha hinter sich, er kennt den Klub jetzt. Und mit Sandro Schwarz haben wir einen neuen Trainer, der viele Impulse bringen wird."

Serdar kennt Schwarz so gut wie niemand sonst bei Hertha, beide arbeiteten einst schon in Mainz lange zusammen. "Er hat mich in der U 19 trainiert, in der U 23, später dann bei den Profis. Er hat mich in den wichtigsten Jahren begleitet und wird immer ein Teil meiner Karriere sein. Unser Kontakt riss auch nach der Mainzer Zeit nie ab. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin."

Unter Schwarz, prognostiziert Serdar, werde sich "einiges ändern: fußballerisch und auch sonst". Hertha werde unter dem neuen Coach "sehr aggressiv und intensiv spielen, früher pressen, dem Gegner nicht die Freiheit für den Spielaufbau geben und in Ballbesitz Fußball spielen". Zugleich wirbt Serdar darum, Schwarz für die Umstellung der Berliner Spielweise Zeit einzuräumen: "Das wird ein Prozess. Wie lange es genau dauern wird, ist schwer zu sagen. Es kann schon auch ein paar Monate dauern. Das ist ganz normal."

Er selbst will wie das ganze Team ein deutlich stabileres Jahr als zuletzt abliefern. "Ich bin jetzt 25", sagt der viermalige Nationalspieler. "Ich weiß, dass es allmählich Zeit ist, eine konstante Saison auf gutem Niveau zu spielen. Natürlich brauche ich die Mannschaft dafür und einen Trainer, der mir vertraut. Deshalb habe ich für diese Saison ein gutes Gefühl." In seinem ersten Hertha-Jahr habe er "nicht so viel" von dem gezeigt, was er sich vorgenommen hatte: "Man könnte auch sagen: Berlin hat den richtigen Serdar noch gar nicht gesehen." Das soll sich jetzt ändern.

Im kicker-Interview (Montagausgabe oder im eMagazine) spricht Serdar außerdem über die ungeliebte Rolle auf außen, fruchtlose Gespräche darüber mit Tayfun Korkut, die Erwartungen von Fredi Bobic, den Effekt des gewonnenen Relegationsrückspiels in Hamburg, den Verbleib von Kevin-Prince Boateng, Parallelen zwischen Schalke und Hertha und eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft.