Serbischer Generalsekretär schließt EM-Rückzug aus

Wirklich gelöst wirkte Jovan Surbatovic nicht, trotz des erlösenden 1:1-Ausgleichs für seine Serben in der Nachspielzeit gegen Slowenien. Den Generalsekretär der Südosteuropäer umtreibt aktuell vielmehr der Ärger wegen beleidigender Fangesänge aus Albanien und Kroatien.

Vor dem Duell mit den Slowenen in München am Donnerstagnachmittag hatte Surbatovic gegenüber heimischen Medien Sanktionen der UEFA gefordert und etwas verklausuliert einen Rückzug aus dem Turnier ins Spiel gebracht. Das wollte der 56-Jährige zwar nach dem Remis, das sowohl für Serbien als auch Slowenien am letzten Gruppenspieltag ein Finale um den Einzug in die K.o.-Runde bedeutet, so nicht mehr unterstreichen.

"Nein, das war einfach unsere erste Reaktion", sagte Surbatovic. Allerdings rief er die UEFA erneut zum Handeln auf: "Diese Gesänge sind nicht angemessen für eine EURO. Wir müssen so ein Verhalten verhindern bei jedem Fußballmatch. Wir erwarten scharfe Sanktionen gegen beide Fanlager und beide Verbände."

Am Mittwochabend beim 2:2 zwischen Kroatien und Albanien in Hamburg hatten Anhänger beider Fanlager Hasstiraden gegen die Serben skandiert. Surbatovic führte im Bauch der Münchner Arena aus, dass der Verband einen Protestbrief an die UEFA geschickt hatte. "Offiziell haben sie noch nicht reagiert, aber ich bin mir sicher, dass sie ein Verfahren gegen die Fans beider Teams aufsetzen werden. Ich denke schon, dass sie etwas getan haben", erklärte Surbatovic, in dessen Augen nun die UEFA am Zuge ist.

Sowohl die Serben als auch die Albaner sind in diesem Turnier von der UEFA wegen provozierender Gesten und Gesänge bereits mit Geldstrafen in Höhe von 10.000 Euro belegt worden. Darüber hinaus berichteten britische Medien, dass beim 0:1 gegen England Affenlaute von einem serbischen Fan gemacht worden seien.

Im Vorfeld dieser Partie in Gelsenkirchen war es zudem zu Schlägereien zwischen Hooligans beider Nationen gekommen, an deren Rande auch Danilo Vucic beobachtet worden war. Dem Sohn des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic werden immer wieder Kontakte zur gewaltbereiten Fanszene nachgesagt. Ob Vucic junior konkret an der Schlägerei beteiligt war, ist bislang unklar.