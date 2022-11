Serbien: Hinter den Top-Stars stehen Fragezeichen

Als eine der letzten Nationalmannschaften hat auch der serbische Nationaltrainer Dragan Stojkovic seinen Kader für die WM in Katar bekanntgegeben. Hinter den großen Stars stehen allerdings Fragezeichen.

Kapitän Dusan Tadic, Fulhams Tormaschine Aleksandar Mitrovic und Juves 70-Millionen-Mann Dusan Vlahovic: Das Prunkstück der serbischen Nationalmannschaft ist die Offensive. 18 Treffer in acht Spielen bedeuteten die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde - vor der portugiesischen Nationalelf um Cristiano Ronaldo.

Doch genau im Herzen der serbischen Elf hakt es neun Tage vor dem WM-Start gehörig. Aleksandar Mitrovic, sowohl im Nationalteam (acht Tore in der Qualifikation) als auch in der englischen Premier League für den FC Fulham (neun Treffer in der laufenden Saison) absoluter Torgarant, schlägt sich nach Informationen der serbischen Zeitung "sportal" seit Wochen mit einer Fußverletzung herum, die er sich in der Nations League zugezogen hatte. Zuletzt stand er bei Fulhams Duell mit Manchester City nicht im Kader.

Auch Vlahovic angeschlagen

Ähnlich sieht die Situation bei Sturmpartner Vlahovic (vier Tore in der WM-Quali) aus: Adduktorenprobleme zwingen den 22-Jährigen derzeit zur Pause, auch er fehlt seit Wochen im Kader der Alten Dame. Am Sonntag, im letzten Spiel der Serie A vor der Pause gegen Lazio Rom, könnte er allerdings wieder im Kader stehen.

Es besteht also Hoffnung für ein vielversprechendes serbisches Nationalteam, das zuletzt auch in der Nations League überzeugen konnte. Mit dem ehemaligen Frankfurter Filip Kostic oder Sergei Milinkovic-Savic von Lazio Rom stehen auch im Mittelfeld große Namen zur Verfügung.

Wer spielt neben Veljkovic?

Diese fehlen einzig in der Defensive: Mit den Torhütern Dmitrovic (FC Sevilla) und Vanja Milinkovic-Savic (FC Turin) stehen auch hier solide Optionen bereit, die in der Nations League zuletzt beide jeweils ein Mal die Null hielten, aber weit von der internationalen Klasse der Vordermänner entfernt sind.

In der Innenverteidigung spielen der Bremer Milos Veljkovic und Nikola Milenkovic von der AC Florenz. Wer als dritter Verteidiger in der Dreierkette spielen wird, steht noch nicht fest. Setzt Stojkovic auf die Jugend, so wird wohl Strahinja Pavlovic von RB Salzburg den Vorzug erhalten, allerdings könnte auch der erfahrene Stefan Mitrovic (Getafe) eine Option darstellen.

Am 19. November reist die serbische Nationalmannschaft nach Doha, wo sie in der Gruppe G auf die Schweiz, Brasilien und Kamerun treffen werden.

Der serbische WM-Kader im Überblick

Tor: Marko Dmitrovic (FC Sevilla), Predag Rajkovic (RCD Mallorca), Vanja Milinkovic-Savic (FC Turin)

Abwehr: Stefan Mitrovic (FC Getafe), Nikola Milenkovic (AC Florenz), Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg), Milos Veljkovic (SV Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Warschau), Strahinja Erakovic (Roter Stern Belgrad), Srdjan Babic (UD Almeria)

Mittelfeld: Nemanja Gudelj (FC Sevilla), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom), Sasa Lukic (FC Turin), Marko Grujic (FC Porto), Filip Kostic (Juventus Turin), Uros Racic (SC Braga), Nemanja Maksimovic (FC Getafe), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki), Darko Lazovic (Hellas Verona)

Angriff: Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Aleksandar Mitrovic (FC Fulham, Dusan Vlahovic (Juventus Turin), Filip Djuricic (Sampdoria Genua), Luka Jovic (AC Florenz), Nemanja Radonjic (FC Turin)