Serbien bucht das Final-Ticket - Kanadas Traum platzt im Halbfinale

In Manila hat Serbien das erste Final-Ticket bei der Basketball-WM gebucht. Gegen die mit NBA-Profis gespickten Kanadier setzte sich das Team des starken Bogdan Bogdanovic mit 95:86 durch.

Svetislav Pesic kann mit 74 Jahren noch einmal Weltmeister werden. Der Trainer-Routinier und frühere DBB-Coach führte seine Serben am Freitag in Manila mit einem 95:86 (52:39) über Favorit Kanada ins Finale der Basketball-WM und ist nur noch einen Sieg von einer weiteren Krönung nach 2002 entfernt.

Serbien spielt in diesem Sommer ohne NBA-Meister Nikola Jokic, der als derzeit bester Spieler der Welt gilt. Dreierspezialist Bogdan Bogdanovic (23 Punkte) bestätigte seine hervorragende Form und war der beste Werfer der Serben, die erstmals seit 2017 wieder eine Medaille bei einem Großereignis gewinnen werden. Bogdanovic traf dabei acht seiner zwölf Feldwurfversuche, darunter drei erfolgreiche Dreier bei vier Versuchen. Nikola Milutinov steuerte zudem ein Double-Double mit 16 Punkten (6/6 aus dem Feld) und zehn Rebounds bei.

Serbien trifft im Finale auf Deutschland oder die USA

Am Sonntag (14.40 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es im Endspiel gegen den Sieger der Partie USA gegen Deutschland. Pesic wurde bereits 2002 mit Jugoslawien Weltmeister, dazu 1993 mit Deutschland und 2001 mit Jugoslawien Europameister. Sein als Kollektiv funktionierendes Team hielt gegen das NBA-Starensemble der Kanadier um Shai Gilgeous-Alexander überraschend stark dagegen.

Serbien erwischte einen Traumstart und ging früh in Führung, gegen Ende des zweiten Viertels setzte sich das Pesic-Team bis auf 15 Punkte von den Nordamerikanern ab. Davon konnte sich Kanada letztlich nicht mehr erholen. Gilgeous-Alexander, bis dato der beste Spieler des Turniers, kam vor 8630 Zuschauern in der Mall of Asia Arena auf 15 Punkte und zehn Assists. Teamkollege R.J. Barrett (23 Zähler) legte zu spät los.

Die Kanadier hatten zuvor im Turnier die europäischen Mitfavoriten Frankreich, Spanien sowie Slowenien um Starspieler Luka Doncic besiegt und galten als härtester Widersacher von Topfavorit USA. Nun geht es am Sonntag (10.30 Uhr) um Bronze. Für Kanada wäre es die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft.