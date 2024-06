Bühne frei für einen der großen Turnierfavoriten: England steigt ab 21 Uhr in das Turnier ein. Der Auftaktgegner in Gruppe C heißt Serbien, das erstmals seit 24 Jahren bei einer EM teilnimmt, erstmals seit seiner erneuten Eigenständigkeit 2006. Spielort ist zum ersten Mal bei diesem Turnier die Veltins-Arena in Gelsenkirchen, die in den kommenden Wochen den Namen "Arena AufSchalke" trägt.