Serbien droht mit EM-Rückzug nach angeblich feindseligen Fan-Gesängen

Der Generalsekretär des serbischen Fußball-Verbandes hat mit einem Rückzug seiner Nationalmannschaft gedroht, sollte die UEFA keine Sanktionen gegen Kroatien und Albanien aussprechen. Hintergrund sind angeblich feindselige Gesänge kroatischer und albanischer Fans.

Die bestimmenden Bilder dieser EURO 2024 sind bislang weitestgehend friedlich miteinander feiernde Fans aus verschiedenen Nationen, die in den deutschen Gastgeberstädten zusammenkommen. Doch es gibt auch weniger schöne Ausnahmen.

Wie der serbische Fußball-Verband erklärte, soll es in der zweiten Halbzeit beim Duell zwischen Kroatien und Albanien am Mittwoch (2:2) feindselige Gesänge aus beiden Fan-Lagern in Richtung Serbien gegeben haben. Nach Angaben des Verbandes sollen im Stadion in Hamburg Sprechchöre ertönt sein, in denen zum Töten von Serben aufgerufen wurde.

"Wir verlangen von der UEFA Sanktionen, letztlich auch um den Preis, dass wir die Europameisterschaft nicht fortsetzen", sagte Jovan Surbatovic, der Generalsekretär des serbischen Fußball-Verbandes, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTS in Serbien.

Laut Surbatovic fordert Serbien von der UEFA, "die Verbände beider Auswahlen zu bestrafen. Wir wollen uns daran nicht beteiligen, aber wenn die UEFA sie nicht bestraft, werden wir uns überlegen, wie wir weiter vorgehen werden." Auch der serbische Fußball-Verband sei bereits für Fehlverhalten der eigenen Anhänger bestraft worden, argumentierte der Generalsekretär.

Surbatovic: "Appelliere an die Fans, Gentlemen zu bleiben"

Vor dem Spiel Serbien gegen England in Gelsenkirchen kam es unter anderem zu Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Nationen. "Wir wurden für Einzelfälle bestraft", meinte Surbatovic, "und unsere Fans haben sich viel besser verhalten als die anderen." Von Seiten der UEFA läuft aktuell allerdings eine Untersuchung wegen eines angeblich diskriminierenden Verhaltens, im Spiel gegen England sollen Affenlaute in Richtung englischer Spieler gemacht worden sein. "Ein Fan wurde wegen rassistischer Beleidigungen bestraft, und wir wollen nicht, dass dies auf andere bezogen wird. Wir Serben sind Gentlemen und offenherzig, deshalb appelliere ich an die Fans, Gentlemen zu bleiben", so Surbatovic.

Kroatien und Albanien haben während der laufenden EM bereits Geldstrafen von der UEFA aufgebrummt bekommen. Wegen "provokanter Botschaften" ihrer Fans, wie es von Seiten der UEFA hieß, mussten beide Verbände Strafen in Höhe von jeweils 10.000 Euro zahlen.