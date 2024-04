Sepp-Herberger-Awards: Bayern-Frauen und Gosens geehrt

Die meisten von ihnen stehen normalerweise nicht im Rampenlicht. Am Montagabend taten sie es jedoch: Nämlich die Preisträger des Sepp-Herberger-Awards, der von der nach dem Weltmeister-Trainer von 1954 benannten Stiftung des DFB im Rahmen einer Gala in der Hauptstadt-Repräsentanz der Telekom in Berlin-Mitte verliehen wurde.

"Mit den Sepp-Herberger-Awards fördern wir gerade die Kräfte, die mit den Mitteln des Fußballs den Zusammenhalt in Deutschland stärken. Das ist gerade in den aktuellen Zeiten wichtiger denn je", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Drei der 15 Preisträger sind dann doch prominent: Die Frauen-Mannschaft des FC Bayern München, der FSV Mainz 05 und Robin Gosens. Das Frauen-Team der Bayern zählt wie der rheinhessische Bundesligist und der Profi des 1. FC Union Berlin auch zu den Preisträgern, die in den Kategorien Schule und Verein, Fußball digital, Sozialwerk, Resozialisierung, Handicap-Fußball und bemerkenswertes Wirken einer Fußballstiftung prämiert wurden.

Der Meister und aktuelle Tabellenführer der Frauen-Bundesliga gewann in der Kategorie Resozialisierung den ersten Preis. Im zurückliegenden Januar hatten die Bayern mit dem nahezu kompletten Kader die inhaftierten Frauen in der knapp 70 Kilometer nordwestlich von München gelegenen Justizvollzugsanstalt Aichach besucht, der größten JVA in Bayern. "Die Auszeichnung der Frauen-Mannschaft des FC Bayern steht heute stellvertretend für das jahrzehntelange soziale Engagement des Klubs, der schon so oft Gutes getan und meistens nicht darüber gesprochen hat", ergänzte Neuendorf.

Mainz 05 sowie TuWi Adenau (60 Kilometer westlich von Koblenz, Fußballverband Rheinland) erhielten den Preis in der Kategorie Sozialwerk. Die Mainzer machten sich durch ein gemeinschaftliches Projekt mit dem Klub aus Adenau um den Wiederaufbau des durch die Hochwasser-Katastrophe 2021 arg gebeutelten Artals verdient.

Gosens-Stiftung wurde 2021 gegründet

Der Preis für das bemerkenswerte Wirken einer Fußballstiftung ging in diesem Jahr an die träumenlohntsich-Stiftung von Gosens. Die 2021 gegründete Stiftung des Nationalspielers, der seit Sommer 2023 in Berlin-Köpenick unter Vertrag steht, setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die körperlich, geistig oder sozial benachteiligt sind, Fluchterfahrungen haben oder von persönlichen Schicksalsschlägen betroffen sind. "Es war mehr so ein Gefühl, dass ich es nicht fair fand, dass es mir so gut geht und vielen da draußen halt nicht so gut", sagte der 29-Jährige, "man ist mit so viel Leid konfrontiert. Deswegen war es für mich irgendwann klar: Ich will etwas machen."

Neben Gosens, dem Frauenteam des deutschen Rekordmeisters und Mainz 05 waren die Erstplatzierten bei den Sepp-Herberger-Awards an der niederrheinische Landesligaklub 1. FC Lintfort in der Kategorie FußballDigital, der 1. CfR Pforzheim aus Baden-Württemberg in der Kategorie Handicap-Fußball sowie Fortuna Köln in der Kategorie Schule und Verein.

Gesamtpreisgeld in Höhe 100.000 Euro

Zudem wurden in den Kategorien der Delbrücker SC (Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen, Zweiter in der Kategorie Handicap-Fußball), der FC Español München (Dritter Handicap-Fußball), die JVA Fuhlsbüttel (Hamburger Fußball-Verband, Platz zwei in der Kategorie Resozialisierung), Bielefeld United (Dritter Resozialisierung), der VfB Oldenburg (Niedersächsischer Fußballverband, Zweiter in der Kategorie Schule und Verein), der SV Osterland Lumpzig (Thüringer Fußball-Verband, Dritter Schule und Verein), die SG Eintracht Peitz (Fußball-Landesverband Brandenburg, Platz zwei in der Kategorie Fußball Digital), der 1. FFC 08 Niederkirchen (Südwestdeutscher Fußballverband, Dritter Fußball Digital) ausgezeichnet.

Die sechs Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten in den Kategorien erhielten ein Gesamtpreisgeld in Höhe 100.000 Euro. 10.000 Euro erhalten jeweils die Erstplatzierten der vier Kategorien, 6000 Euro die Zweitplatzierten und 4000 Euro die Drittplatzierten. Der Horst-Eckel-Preis der Sonder-Kategorie Sozialwerk ist mit 10.000 Euro dotiert, ebenso der Sonderpreis für die Stiftung von Nationalspieler Gosens.

Die Preisträger im Überblick

Handicap-Fußball

Platz 1: 1. CfR Pforzheim (Badischer Fußballverband)

Platz 2: Delbrücker SC (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)

Platz 3: FC Español München (Bayerischer Fußball-Verband)

Resozialisierung

Platz 1: FC Bayern München (Bayerischer Fußball-Verband)

Platz 2: JVA Fuhlsbüttel (Hamburger Fußball-Verband)

Platz 3: Bielefeld United (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)

Schule und Verein

Platz 1: SC Fortuna Köln (Fußball-Verband Mittelrhein)

Platz 2: VfB Oldenburg (Niedersächsischer Fußballverband)

Platz 3: SV Osterland Lumpzig (Thüringer Fußball-Verband)

Fußball Digital

Platz 1: 1. FC Lintfort (Fußballverband Niederrhein)

Platz 2: SG Eintracht Peitz (Fußball-Landesverband Brandenburg)

Platz 3: 1. FFC 08 Niederkirchen (Südwestdeutscher Fußballverband)

Sozialwerk - Sonderpreis

TuWi Adenau (Fußballverband Rheinland) und 1. FSV Mainz 05 (Südwestdeutscher Fußballverband)

Fußball-Stiftung - Sonderpreis

träumenlohntsich-Stiftung von Robin Gosens

