Seoanes Urteil: Setzen, 6!

In dieser Saison möchte Bayer 04 Leverkusen groß angreifen. Doch mit der 3:4-Niederlage beim Drittliga-Aufsteiger aus Elversberg ist der erste Traum von einem Titel bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals wie eine Seifenblase zerplatzt. Das Urteil von Gerardo Seoane fiel dementsprechend eindeutig aus. Allerdings griff der Trainer mit seinen Entscheidungen selbst daneben.

Die Mienen von Gerardo Seoane (re.) & Co. sprechen Bände: Bei Leverkusens Auftritt in Elversberg stimmte vieles nicht. IMAGO/Jan Huebner

Die Geschichte wäre schnell geschrieben: Odilon Kossounou, dem Gerado Seoane den Vorzug vor Abwehrchef Jonathan Tah ("Jonathan als letzter aus dem Urlaub zurückgekehrt und hat noch einen gewissen Trainingsrückstand") gegeben hatte, sah beim Elversberger 1:0 genauso schlecht aus wie Charles Aranguiz, dem der Schweizer an Stelle von Kerem Demirbay das Mandat in der Doppelsechs neben Robert Andrich erteilt hatte. Und auch beim zweiten Treffer des Drittligisten patzte der Chilene, als er relativ lässig einen Strafstoß verursachte.

Taktischer Wechsel schlägt fehl

Zwei Personalentscheidungen Seoanes, die genauso daneben gingen wie sein Wechsel in der Halbzeit, als er mit Sardar Azmoun Bayers Besten aus der Partie nahm und den wieder unauffälligen Adam Hlozek vom linken Flügel auf die Zehnerposition beorderte. "Durch die Auswechslung von Sardar, der als zweiter Stürmer agiert hat, wollten wir das Mittelfeld verstärken, weil wir zu viele Räume offenbart haben. Das war ein taktischer Wechsel", erklärte Seoane.

Doch der Effekt blieb aus. Bayer, vor der Pause in erster Linie aufgrund der Ideen Azmouns mit einem Chancenplus, agierte fortan einfallslos - und Elversberg fand mindestens genauso viele Räume vor, die zu noch mehr Gegentreffern für den Bundesligisten hätten führen können.

Seoane, das darf man hier klar feststellen, hat in Elversberg wiederholt danebengegriffen. Doch die Niederlage in erster Linie an dem Trainer festzumachen, wäre eine genauso schnelle wie falsche Schlussfolgerung.

Wir haben weder defensiv noch offensiv gut gespielt. Wir waren in allen Belangen mit ungenügend zu bewerten. Gerardo Seoane

War die Leistung des Schweizers an diesem Tag mangelhaft, so wurde sie von der seiner Profis nochmal im negativen Sinne getoppt. "Das Ergebnis ist ganz klar durch die schlechte Leistung zu erklären. Punkt. Wir haben weder defensiv noch offensiv gut gespielt. Wir waren in allen Belangen mit ungenügend zu bewerten", monierte der Leverkusener Trainer. Seoanes eindeutiges und komplett zutreffendes Urteil: Setzen, 6!

Keine Galligkeit, schwaches Zweikampfverhalten, zu weit auseinander stehende Mannschaftsteile. Bayer bot dem spielstarken Aufsteiger aus der Regionalliga eine Spielwiese an, die das Team von Horst Steffen mit Lust und Laune nutzte. Dass die Werkself so luftig verteidigte, darf in erster Linie an keiner noch so unglücklichen personellen Entscheidung des Trainers festgemacht werden, sondern an der Einstellung der Spieler. Diese verloren sich zum Teil wie die beiden Außenverteidiger Jeremie Frimpong und Mitchel Bakker in wiederholten Diskussionen mit Gegenspielern und dem Schiedsrichter und somit jeglichen Fokus, wie der diesmal ebenfalls schwach agierende Andrich direkt nach dem Pokal-Aus monierte. Seriös war Bayers Auftritt während der 90 Minuten nicht. Die Werkself enttäuschte auf der ganzen Linie.

Rolfes legt den Finger in die Wunde

Die lange Leverkusener Mängelliste stieß auch Geschäftsführer Simon Rolfes bitter auf: "Wir waren von Beginn an nicht bereit, gemeinsam zu verteidigen und anzuschieben. So geht es natürlich nicht. So wirst du gegen keinen Gegner gewinnen - weder im Pokal noch in der Bundesliga. Wir werden schon klare Worte an die Mannschaft finden. Es ist wichtig, dass die Spieler das sehr schnell verstehen und wieder dahin zurückkehren, was wir zum Ende der letzten Saison sehr gut gemacht haben." Und das muss umgehend geschehen. Denn schon am Samstag startet Bayer bei Borussia Dortmund in die Bundesligasaison…