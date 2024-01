Seoanes Sorgen um Top-Scorer Plea

Nach der schwachen Vorstellung beim 1:2 gegen Augsburg steht Borussia Mönchengladbach vor der wohl schwierigsten Aufgabe in der Bundesliga. Gut möglich, dass die Fohlen gegen Bayer Leverkusen auf zwei Spitzenkräfte verzichten müssen.

Schon vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Augsburg am vergangenen Sonntag (1:2 nach 1:0) war der Einsatz von Alassane Plea wegen einer Fußverletzung fraglich gewesen - und auch in dieser Woche kann Borussia Top-Scorer nur reduziert trainieren. Wie auch Rocco Reitz und Chris Kramer trainiert der Franzose nur individuell; hinter dem Einsatz dieses Trios, so Trainer Gerardo Seoane, steht noch ein Fragezeichen.

Gravierend wäre nicht nur der Ausfall von Plea, sondern auch ein Fehlen des zuvor gesetzten Reitz würde Borussia empfindlich treffen. Der zu Saisonbeginn eigentlich gar nicht eingeplante Mittelfeldspieler hat sich zum Senkrechtstarter gemausert, im Grunde genommen bisher kaum eine Trainingseinheit und erst recht keinen Einsatz in der Bundesliga verpasst.

Wegen muskulärer Beschwerden war für den Ur-Borussen nach 45 Minuten gegen Augsburg Schluss - und auch im Moment ist noch nicht klar, ob er am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dabei sein kann gegen die aktuell stärkste Mannschaft der Bundesliga.

"Ein überragendes Kollektiv"

Spitzenreiter Leverkusen also: Naheliegend, dass auch Seoane von den grandiosen Vorstellungen seines Ex-Klubs schwärmt. "Bayer hat sich sehr gut entwickelt, das ist ein Verdienst von vielen Leuten. Sie spielen einen sehr konstanten Fußball und sind ein überragendes Kollektiv, das in dieser Bundesligasaison bisher so klar spielt wie keine andere Mannschaft", so der Schweizer.

Borussia hinterließ im neuen Jahr viele Fragezeichen, erledigte die Heimaufgabe gegen den VfB Stuttgart (3:1) sehr zufriedenstellend, hing aber gegen Augsburg über weite Phasen ziemlich durch. Und nun, gegen die Nummer 1 der Liga? "Leverkusen ist hungrig bis zum Schluss eines jeden Spiels", lobt Seoane. "Sie über 90 Minuten zu beschäftigen, wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Eher werden sie uns beschäftigen."

Die Vorgabe des Schweizers: "Unsere Aufgabe wird es sein, gut zu verteidigen, einfach zu spielen." Möglich, dass am Samstag der zuletzt schwächelnde Joe Scally eine Pause erhält. "Durch die Rückkehr von Stevie Lainer haben wir auf beiden Außenpositionen wieder mehr Möglichkeiten", bestätigt Seoane. "Das gibt uns auch die Gelegenheit, zum Beispiel Joe Scally, der bisher noch nicht viele Minuten verpasst hat, mal eine Pause zu geben."

Nicht ausgeschlossen also, dass Vorkämpfer Lainer in Leverkusen schon wieder zur ersten Besetzung gehört - und das wäre in der Tat eine Entwicklung, die zu Jahresbeginn noch nicht abzusehen war. Hocherfreut hatten Borussias Anhänger jedenfalls die Rückkehr des Österreichers auf den Rasen im Heimspiel gegen Augsburg gefeiert. Nun könnte am Samstag bereits der nächste Schritt folgen.