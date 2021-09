Seoanes Slalomlauf: Hincapie und die Frage nach der Rotation

Am Donnerstag startet Bayer 04 gegen Ferencvaros Budapest in die neu strukturierte Europa League. Der veränderte Modus macht Platz 1 in der Gruppe deutlich attraktiver - und erschwert die notwendige Rotation.

Wenn er wollte, dann könnte Gerado Seoane so richtig am großen Rad drehen. Weil es das Personal einfach hergibt. So bietet sein auch in der Breite stark aufgestellte Kader rein theoretisch die Möglichkeit, am Donnerstag gegen Ferencvaros eine komplett neue Startelf zu nominieren.

"Man könnte 8, 9, 10 Spieler wechseln und man hätte immer noch das Gefühl, da steht eine Bundesligamannschaft auf dem Platz, die den Anspruch hat, viele, viele Spiele gut zu gestalten", erklärt Leverkusens Trainer, "die Frage ist: Wie viele Wechsel machen Sinn?"

Da die Ungarn den vermeintlich schwächsten Gegner in der Gruppe G darstellen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Schweizer einige Veränderungen vornimmt. Umgekehrt ist ein guter Start in die Gruppenphase eminent wichtig.

Tah wird beginnen

Erst recht, da ab dieser Saison die jeweiligen Erstplatzierten direkt in das Achtelfinale einziehen - und nicht wie weiterhin die Zweitplatzierten in der Zwischenrunde antreten müssen, in der ein Duell mit einem der Gruppendritten aus der Champions League droht.

Dieser neue Modus, der die Attraktivität des ohnehin schon aufgrund des kleineren Teilnehmerfeldes sportlich aufgewerteten Wettbewerbs erhöht, erschwert andererseits die Möglichkeiten zu rotieren. Schließlich hat Platz 1 enorm an Wertigkeit gewonnen.

Das Taktieren in Sachen Personal ist anspruchsvoller geworden. Und so verweigerte Seoane am Mittwoch nahezu jegliche eindeutige Aussage zu seiner Startelf. Einzig, dass Abwehrchef Jonathan Tah, der neben ihm auf dem Podium saß, beginnt, "verriet" der Trainer.

"Das Ziel meiner Antwort: Keine Fährte zu geben"

Wer neben dem mit 25 Jahren mit Abstand routiniertesten Innenverteidiger aufläuft, ließ er hingegen offen. Naheliegend wäre es, wenn Neuzugang Piero Hincapie (19), für 6,4 Millionen Euro von CA Talleres aus Cordoba verpflichtet, sein Debüt feiern würde. Doch Seoane dribbelte sich so lange geschickt durch das Frage-Antwort-Spiel, bis er nach der dritten Frage zu dem Linksfuß sein Versteckspiel zugab.

"Das war das Ziel meiner Antwort: Keine Fährte zu geben. Ich glaube, das habe ich gut geschafft", erklärte er mit einem Lächeln, um sogleich seinen Slalomlauf fortzusetzen: "Piero ist im Aufgebot, er hat Chancen, von Anfang an zu spielen, Chancen reinzukommen. Aber ich werde es noch nicht preisgeben." Einzig sein Nachsatz taugte ansatzweise als Indiz: "Wir wollen ihn auch baldmöglichst live auf dem Platz sehen, nicht nur bei der Nationalmannschaft."

Für Ecuador stand der Innenverteidiger sowohl bei der Copa als auch in der jüngsten Abstellungsphase regelmäßig in der Startelf. Eine günstigere Möglichkeit als gegen Ferencvaros dürfte sich in den nächsten Wochen kaum bieten, Hincapie eine Bewährungsprobe zu gewähren.

Spieler aus der zweiten Reihe scharren mit den Hufen

Insgesamt würden vier bis fünf Wechsel in der Startformation keine Überraschung darstellen. Schließlich scharren neben Hincapie Akteure wie Lucas Alario, Daley Sinkgraven, Nadiem Amiri, Karim Bellarabi oder Amine Adli mit den Hufen.

Allerdings hat Seoane seine Profis, die bislang wenig zum Einsatz kamen, darauf eingeschworen, nicht aufzustecken. "Ich habe heute auch noch mal der Mannschaft versucht zu vermitteln, dass jeder Spieler für uns ganz wichtig sein wird, weil es bis Weihnachten nur noch englische oder kurze Wochen geben wird", erklärte der 42-Jährige.

Von der Belastung her ist Leverkusens Trainer noch nicht gezwungen, maximal zu rotieren. Für die Stimmung der Reservisten wäre eine optimale Rotation allerdings wertvoll.