Seoanes Seiltanz - wohl ohne Alario

Hinter fünf seiner Akteure hatte Gerardo Seoane ein Fragezeichen für das Spiel am Samstag gegen Bochum gesetzt - mit der Hoffnung, dieses Fragezeichen noch in dem einen oder anderen Fall streichen zu können. Zumindest bei Lucas Alario sieht es wider Erwarten schlecht aus.

"Lucas wird voraussichtlich die ganze Woche nicht auf dem Platz trainieren", lautet die Prognose Seoanes zum argentinischen Nationalstürmer, der zwar seine Wadenbeschwerden hinter sich gelassen hat, die dafür ursächlichen Knieprobleme aber noch bearbeiten muss.

"Wir wissen, dass er gewisse Problematiken hat. Die medizinische Abteilung hat jetzt entschieden, dass wir uns etwas mehr Zeit lassen, ihn aufzubauen. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung", erklärt der Schweizer zu Alario, den er zwar nicht gänzlich für den Samstag abschreibt, dessen Einsatzchancen aber als niedrig einschätzt. "In der Situation, in der wir sind, müssen wir jede Chance wahrnehmen. Aber bei Lucas bin ich weniger zuversichtlich als bei dem einen oder anderen", erklärt er.

Bessere Aussichten bei Wirtz und Bellarabi

So sieht es bei Ideengeber Florian Wirtz (Leisten- und Hüftprobleme) und Rechtsaußen Karim Bellarabi (nach Muskelfaserriss) besser aus, die wie Charles Aranguiz (Muskelsehnenverletzung in der Wade) und Patrik Schick (Bänderriss und Knochenprellung im Sprunggelenk) anders als Alario zumindest individuell auf dem Platz trainierten.

"Es ist geplant, dass Florian und Karim am Mittwoch sicher ins Mannschaftstraining einsteigen und weite Teile mitmachen sollten", meldet Seoane den Wasserstand. Läuft alles nach Plan, könnte das Duo gegen Bochum dabei sein. Auch bei Mittelfeldspieler Aranguiz besteht aus Seoanes Sicht noch diese Chance. "Charly war heute das zweite Mal auf dem Platz - mal sehen, wie er reagiert. Wenn er das Programm mitgemacht hat und keine Probleme bekommt, kann er auch relativ schnell einsteigen."

Schick "ist noch einen Schritt zurück"

Bei Mittelstürmer Patrik Schick ist diese Hoffnung eher geringer. Der Tscheche befindet sich noch im letzten Teil der Reha, testete die Belastungsfähigkeit seines lädierten Fußes. "Patrik ist noch einen Schritt zurück. Bei ihm geht es darum, ob er noch diesen stechenden Schmerz hat", erklärt Seoane. Der Bänderriss sei verheilt, doch als Schick im Derby in Köln umknickte, schlug auch Knochen auf Knochen. "Da hatte er noch Probleme Anfang der Woche. Wenn der Schmerz weniger wird, würde er zur Verfügung stehen."

Es bleiben viele Fragezeichen. "Bei all diesen Spielern steht die Ampel immer noch auf Orange, nicht auf Grün", gibt Seoane zu bedenken und betont: "Auch wenn sie spielen, wird es immer noch ein Seiltanz sein." Weil gesunde Spieler noch nicht automatisch topfitte Spieler sind. Weil eine erfolgreiche Reha und ein Aufbau keine Trainings- und Matchpraxis ersetzen können.

Wir müssen versuchen, das Risiko so gut wie möglich einzuschätzen. Gerardo Seoane

Zudem würden größere Rückschläge den Endspurt bis Weihnachten mit jetzt noch acht Pflichtspielen belasten, wie der Trainer anmahnt: "Das Spiel am Samstag ist wichtig, aber wir können nicht am Montag dastehen und von diesen Spielern wieder alle verloren haben. Das darf auf keinen Fall passieren. Wir müssen versuchen, das Risiko so gut wie möglich einzuschätzen. Es kommen danach noch sieben wichtige Spiele. Da brauchen wir alle Spieler."