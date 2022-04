Seoanes Lob für Alario

Beim Sieg Leverkusens gegen Hertha brachte sich Lucas Alario nachhaltig in Erinnerung. Wie es mit dem Argentinier bei der Werkself weitergeht, wird sich zeigen.

In der vergangenen Woche schwappten die Gerüchte wieder aus Argentinien Richtung Europa. Lucas Alario stünde ganz oben auf dem Wunschzettel von River Plate Buenos Aires, dessen Klub-Chef Jorge Brito zeitnah Verhandlungen mit Bayer aufnehmen wolle, um den Stürmer zurück nach Argentinien zu holen. "Wir wissen von nichts", sagte Fernando Carro, Leverkusens Geschäftsführer, am Samstag, "bei uns liegt nichts auf dem Tisch."

Allerdings hat Bayer das Heft des Handelns nur begrenzt in der Hand. Alarios Vertrag sieht eine Ausstiegsmöglichkeit in diesem Sommer vor, rund 6,5 Millionen Euro soll der Stürmer laut dieser Klausel kosten. Kein Mondpreis für den 29-Jährigen, der seine Qualität im Strafraum beim 2:1 gegen Hertha deutlich unterstrich: mit einem herrlichen Treffer brachte er Bayer in Führung. Mit dem rechten Fuß schoss er die Kugel in den linken oberen Winkel, unhaltbar für Herthas jungen Keeper Marcel Lotka. "Ein unglaublich tolles Tor", schwärmte Trainer Gerardo Seoane, der keinen Hehl daraus macht, dass er Alario schätzt, wenngleich der in Leverkusen häufig ein Bankdasein fristet, sobald der Kollege Patrik Schick fit ist: "Es ist eine sehr gute Konstellation, dass wir beide haben", so der Trainer, der Alarios Einstellung hervorhob: "Er hat in den vergangenen zwei Wochen viel investiert."

Alario will zur WM und braucht dafür Spielpraxis

Und sich dafür mit einem wunderschönen Treffer belohnt. Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Der Argentinier fühlt sich wohl bei Bayer, Kollege Schick allerdings deutete bei seinem ersten Teileinsatz nach überwundener Verletzung an, dass er in die Startelf drängt. Und Alario will mit Argentinien zur WM nach Katar. Dazu braucht er Spielpraxis. Und Eigenwerbung wie am Samstag. Da sollte ihm um seine Zukunft - so oder so - nicht bange sein.