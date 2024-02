Seoanes Kurswechsel zum Viertelfinale: Plötzlich Favorit

In den beiden jüngsten Begegnungen gegen die Topteams der Bundesliga zog sich Borussia Mönchengladbach respektabel aus der Affäre. Im Pokal-Viertelfinale am Mittwochabend in Saarbrücken aber sind andere Qualitäten gefragt.

Vor allem beim 0:0 beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen, aber auch am vergangenen Samstag beim 1:3 in München enttäuschten die Fohlen nicht. Gegen die Werkself hielt sogar die Defensive; auch beim Rekordmeister wurden die Fohlen schließlich nicht auseinandergespielt, sondern hätten bei gutem Verlauf einen Punkt entführen können.

Das ordentliche Abschneiden gelang insgesamt mit relativ wenig Ballbesitz: 29 Prozent waren es gegen Leverkusen, 44 Prozent gegen die Bayern. Am Mittwochabend beim Drittligisten Saarbrücken (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sind die Fohlen in ganz anderen Bereichen gefordert und werden deutlich mehr Ballbesitz haben als die Saarländer.

Es gelte unter anderem, die Fehler in der eigenen Hälfte zu reduzieren, bei Platzverhältnissen, die, das erwartet Gerardo Seoane, "nicht zu den besten" gehören werden. Insgesamt ist der Bundesligist natürlich gewarnt durch die Erfolge der Saarbrücker, die die Bayern und Eintracht Frankfurt aus dem Rennen warfen.

Gladbachs Anpassungen an "besondere Bedingungen"

Plötzlich Favorit also, aber: "Saarbrücken ist eine Mannschaft, die sehr gut verteidigt und auch gefährlich nach vorne spielt", weiß Seoane, "es braucht in jedem Fall eine Anpassung an die besonderen Bedingungen. Dazu müssen wir natürlich die Statik und Energie der Mannschaft ein bisschen ändern."

Den Unterschied drückt der Gladbacher Coach so aus: "Natürlich erwarten wir, dass wir als Bundesligist auf jeder Position so besetzt sind, dass wir dem Gegner mehr Probleme bereiten als er uns - und dadurch auch Fehler provozieren", so der Schweizer.

Noch eine Verschnaufpause für Itakura?

Da hilft es unter anderem, dass Top-Scorer Alassane Plea, der in München nicht zur Reisegruppe zählte, zu Beginn der Woche wieder schmerzfrei trainierte und in Saarbrücken gewiss zur Startelf zählen wird.

Inwieweit das auch auf Abwehrchef Ko Itakura zutrifft, ließ Seoane noch offen. Der Japaner war nach dem Aus beim Asien-Cup am Samstag dann am Montag schon wieder auf dem Trainingsplatz dabei. "Er hatte keine einfache Woche mit seiner Verletzung und dem Ausscheiden in letzter Minute. Dann ist er über Nacht zurückgeflogen und jetzt wieder bei uns. Er braucht sicher Zeit, um wieder richtig anzukommen", schätzt Seoane.

Nicht ausgeschlossen, dass der Japaner gleich wieder im Abwehrzentrum übernimmt, aber naheliegender wäre, ihm noch eine kleine Verschnaufpause zu gewähren. Damit er am Samstag beim nächsten Bundesligaspiel gegen Schlusslicht Darmstadt 98 im Borussia-Park (15.30 Uhr) wieder eingreifen kann.