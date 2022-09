Seoanes Kritik und Demirbays neidvoller Blick nach München

Durch das 0:4 in München am Freitag rutschte Bayer Leverkusen nach weiterhin nur einem Sieg aus nunmehr acht Bundesliga-Partien noch tiefer in den Keller. Dementsprechend negativ war die Stimmung im Lager der Werkself.

"Bayern hat sich ein bisschen in einen Rausch gespielt", konstatierte Gerardo Seoane nach der Partie bei DAZN. "Aber das war deren Teil. Wir haben unseren Teil nicht gemacht. Obwohl wir zwar nicht oft in Unterzahl waren, sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und das gleiche mit dem Ball, wenn du die Zweikämpfe nicht annimmst, behältst du ihn nicht", haderte der Leverkusener Coach.

Seoane findet einen positiven Aspekt

Den Grund für das erneute Hinterherlaufen machte der Schweizer auch aus. "Das ist vor allem eine Willensfrage: Bin ich bereit, diesen letzten Meter in höchstem Tempo zu gehen? Habe ich diese letzte Bissigkeit? Und die hatten wir heute auf jeden Fall nicht. Das gehört in jedem Sport mit gleicher Spieleranzahl zu den Basics, sich gegen Gegenspielern zu behaupten", fand der 43-Jährige klare Worte.

Nur einen einzigen positiven Aspekt konnte Seoane der Pleite abgewinnen: "Wenigstens ist es uns gelungen, die Zweikämpfe am Schluss einer Kombination der Bayern zu gewinnen - sonst hätten wir noch einige Tore mehr bekommen."

"In so einer Krise möchte ich auch stecken"

Kerem Demirbay, der in den drei Leverkusener Partien zuvor jeweils ein Tor erzielte hatte, richtet derweil neidvolle Blicke nach München:

"In so einer Krise möchte ich auch stecken mit meiner Mannschaft. Wie sie das Spiel am Anfang aufgezogen haben - das war brutal. Bayern hat uns in allen Belangen übertroffen, dominiert - in den Zweikämpfen, mit Leidenschaft, der Qualität in gewissen Situationen, jeder einzelne von ihnen. Von wegen 'Krise' - ich finde, sie machen es überragend und haben einen überragenden Trainer. Wir sind im Moment dagegen sehr negativ."