Seoanes Kreativabteilung weiter im Krankenstand

Fünf raus, zwei rein - so lautete die Formel für den Start von Borussia Mönchengladbach in die neue Trainingswoche.

Die Hoffnung der Trainingskiebitze, dass sich am Dienstag vielleicht doch ein Profi aus Borussias Kreativabteilung auf dem Trainingsplatz zeigen würde, wurde enttäuscht. Genau wie Alassane Plea, der wegen einer Knochenprellung am Fuß das Spiel bei RB Leipzig (0:2) verpasst hatte, fehlte erneut auch Florian Neuhaus. Der Mittelfeldmann, der das zuletzt arg lahmende Offensivspiel mit seinen Ideen aus der Mittelfeldzentrale heraus beleben könnte, pausierte wegen muskulären Problemen weiter. Rückkehr bis zum nächsten Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag fraglich.

Bei Plea dauert es noch

Bereits ausgeschlossen ist das rechtzeitige Comeback von Plea. Die Verletzung, die er sich schon im Januar beim 3:1-Sieg im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zugezogen hatte und vor Leipzig wieder aufgebrochen ist, soll erst einmal komplett ausheilen. Noch ist nicht absehbar, wann der Top-Scorer der Fohlen-Elf (sieben Tore, fünf Assists) wieder mitwirken kann.

Abwehr-Duo fehlt der Borussia

Franck Honorat wurde aus Gründen der Belastungssteuerung geschont, während Tomas Cvancara (nach Bänderriss im Sprunggelenk) sein Aufbautraining fortsetzt und erwartungsgemäß am Dienstag noch nicht an der Teameinheit teilnahm. Es fehlte auch noch Ko Itakura aufgrund von muskulären Problemen - der japanische Nationalspieler steht den Borussen am Samstag genau wie Nico Elvedi wegen einer Gelbsperre ohnehin nicht zur Verfügung.

Zwei Rückkehrer konnte Trainer Gerardo Seoane allerdings begrüßen. Christoph Kramer und Tony Jantschke, die krankheitsbedingt nicht im Kader fürs Leipzig-Spiel standen, trainierten wieder mit. Für Mittelfeld und Innenverteidigung jeweils eine Option mehr für Seoane.

Erfolgsdruck in Gladbach steigt

Klar ist: Nach dem Sturz auf Platz 15 in der Tabelle herrscht gegen Bochum - und in den anschließenden Spielen gegen Mainz und Köln - gewaltiger Erfolgsdruck bei der Borussia. "Natürlich schauen wir den Tatsachen ins Gesicht und wissen, dass wir punkten müssen", so Seoane am Dienstag. "Dem sind sich alle bewusst. Deswegen versuchen wir, jede Woche bestmöglich zu trainieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Trotzdem ist es auch wichtig, dass wir Ruhe bewahren, noch ein bisschen näher zusammenrücken und eine gesunde Anspannung haben."