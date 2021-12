Seoanes Koffer voller Probleme

Der Auftritt in Frankfurt hinterließ die meisten Beteiligten auf Leverkusener Seite ratlos zurück. 2:5 trotz eigener 2:0-Führung. Dazu eine ellenlange Mängelliste. Nicht nur Trainer Gerardo Seoane sieht erhöhten Redebedarf.

Es war ein Desaster, dessen Ursache auf den ersten Blick schwer zu erklären ist, weil es so viele Gründe für die Niederlage gab: eine mit dem Zwei-Tore-Vorsprung urplötzlich auftretende Zweikampfschwäche, teilweise dilettantisch verteidigte Standardsituationen, ungewohnt schlampiges Passspiel, und eine Mannschaft, die defensiv nicht mal mehr ansatzweise den Begriff Einheit verdiente.

Eine lange Mängelliste, die danach schreit, dass Tacheles geredet wird. Folglich kündigte Trainer Gerado Seoane vor der Partie am Mittwoch gegen Verfolger 1899 Hoffenheim an: "Sicherlich werden wir das in den nächsten zwei Tagen aufarbeiten. Das bedarf einer gründlichen Analyse mit Einbeziehung der Spieler, wieso es so weit gekommen ist."

Dessen Profis waren direkt nach dem Siel schonungslos mit sich ins Gericht gegangen. Torhüter Lukas Hadecky sprach von "zwei Kacktoren" nach Standards, kritisierte "Katastrophenbälle" im Passspiel, fehlende gegenseitige Hilfe und mangelnde Bissigkeit im Zweikampf sowie ein ausbleibendes Aufbäumen nach der Halbzeit.

Nach der 2:0-Führung "wurde es mir zu lässig", monierte der Kapitän, dem ein weiterer Punkt besonders sauer aufstieß: "In der zweiten Hälfte fängt es genauso an. Was mich enttäuscht, weil wir in der Kabine besprochen haben, dass wir so aggressiv wie in der Anfangsphase beginnen sollen. Das war viel zu wenig."

Wenn du so schlecht verteidigst, egal ob es vorne oder hinten ist, dann holst du einfach nichts Robert Andrich

Ein prallgefüllter Koffer voller Probleme, in den Robert Andrich ("Die zweite Hälfte war absolut desolat") noch ein weiteres hineinstopfte. "Wenn du so schlecht verteidigst, egal ob es vorne oder hinten ist, dann holst du einfach nichts", monierte der Sechser, dessen Kritik eindeutig die Offensivabteilung miteinbezog.

So unterstützte beispielsweise Rechtsaußen Moussa Diaby nach der Pause seinen Hintermann Jeremie Frimpong gegen Frankfurts Flankenmaschine Filip Kostic nicht mehr annähernd ausreichend. Die von Seoane gebetsmühlenartig eingeforderte Solidarität brachte die Werkself in Frankfurt nicht auf den Platz.

Wie der Trainer so sieht auch Andrich erhöhten Redebedarf. "Wir müssen ehrlich eingestehen, dass es scheiße war. Wir müssen ansprechen, was nicht gut war, weil sehr viel schlecht war", fordert der defensive Mittelfeldspieler, der dabei auch die Schwachstelle gegnerische Standards ("Das geht für den Gegner bei uns nicht nur diesmal viel zu einfach") im Auge hat. Auch bei diesen fehlte Bayer der absolute Wille, die Situation für sich zu gestalten.

Wir haben die Möglichkeit am Personal etwas zu ändern, wir haben die Möglichkeit am System etwas zu ändern. Gerardo Seoane

Seoane sieht ein Übel in der Keimzelle des Spiels, den Duellen: "Es geht darum Zweikämpfe zu gewinnen. Da gehört Cleverness, Physis und Schnelligkeit dazu. Das ist schon ein wichtiger Punkt, vor allem bei den jüngeren Spielern, die noch nicht diese Robustheit haben. Und das war ja auch sichtbar der Unterschied. Das war ausschlaggebend."

Der Schweizer wird sich von seinen Profis erklären lassen, warum es in Frankfurt nach zuvor drei Siegen in Serie in der Liga zu so einem Rückschlag kommen konnte, warum auf einmal der Schlendrian einzog. Danach wird er seine Konsequenzen überdenken.

Die entscheidende Änderung muss sich in den Köpfen vollziehen

"Wir haben einen breiten Kader. Wir haben die Möglichkeit am Personal etwas zu ändern, wir haben die Möglichkeit am System etwas zu ändern", kündigt er an, "wir müssen diese zwei Tage Lösungen suchen, um am Mittwoch ein anderes Gesicht zu zeigen."

Die entscheidende Änderung wird sich aber in den Köpfen seiner Spieler vollziehen müssen. Damit die zweite Niederlage mit fünf Gegentreffer in dieser Saison nach dem 1:5 gegen Bayern München nicht den Zugang zu der gleichen Talsohle darstellt, die Bayer im Oktober nach der Klatsche gegen den Rekordmeister durchschritt.