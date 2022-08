Seoanes Kniff: "Anders" - und doch "angebracht"

Nach dem verkorksten Saisonstart hat Bayer Leverkusen in Mainz endlich die ersten Punkte einfahren können - auch dank eines taktischen Kniffs von Trainer Gerardo Seoane, der nach dem Spiel vor allem ein Wort betonte.

"Anders". Es sollte anders sein, als die letzten Spiele. Bereits vor der dem 3:0-Sieg hatte Seoane betont, dass die spielerische Komponente in Mainz nicht ausschlaggebend sein werde. Mehr Bissigkeit, mehr Leidenschaft, mehr Intensität - zuletzt nicht die primären Tugenden der Werkself, die unter der Woche jedoch im Trainingsfokus standen.

Es ist uns gelungen, ein anderes Gesicht zu zeigen. Gerardo Seoane

Und tatsächlich: Gegen die zweikampfstarken und giftigen Mainzer hielten die Gäste aus Leverkusen dagegen und ließen sich auf umkämpfte Duelle ein. Weniger spielerische Finesse, mehr rustikales "Dagegenrumpeln". "Anders" eben. "Es ist uns gelungen, ein anderes Gesicht zu zeigen und eine andere Energie auf den Platz zu bringen", resümierte der Trainer nach dem Spiel auf der Pressekonferenz.

Auch in Sachen Formation wich Bayer von der gewohnten Linie ab. Jedes der ersten vier Pflichtspiele ging Leverkusen mit einer defensiven Viererkette an, jedes der ersten vier Pflichtspiele verlor Leverkusen. Und so bot Seoane gegen Mainz plötzlich eine Art 3-5-2 auf - anders als noch vor dem Spiel angekündigt. Redundant, das Stichwort nun erneut zu nennen.

"In unserer Situation angebracht ..."

"Es war nicht die Spielweise aus den letzten Spielen", so der Schweizer. "In unserer Situation war es aber angebracht, mehr auf die Defensive zu setzen." Ein Kniff, der vollends aufging. Mit dem Spiegeln der Mainzer Formation bekam Bayer mehr Kontrolle ins Spiel. Und vor allem: Die Schnelligkeit von Spielern wie Moussa Diaby und Jeremie Frimpong konnte gnadenlos ausgespielt werden.

Ersterer ließ in zentraler Position die Innenverteidigung der Mainzer oft alt aussehen und bereitete den zweiten Treffer vor. Letzterer, der als rechter Schienenspieler immer wieder anschob, avancierte zum Matchwinner. Zwei Tore beim 3:0 gingen auf Frimpongs Konto. Das, obwohl das Toreschießen nicht gerade zu seinen Spezialgebieten gehört (zuvor zwei Treffer in 51 Spielen für Bayer). Wie gesagt: "Anders" eben.

So konnte Bayer nach Schlusspfiff auch wieder anders reagieren: Die ersten Zähler der Saison waren sicher. "Wir sind sehr froh über die Punkte, sie geben uns Selbstvertrauen", analysierte Seoane, "und wir können mit mehr Optimismus nach vorne schauen." Nach vorne schauen bedeutet in dem Fall das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SC Freiburg. Die Marschroute im Vergleich zum Spiel in Mainz? Genauso.