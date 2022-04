Seoanes doppeltes Risiko mit Azmoun geht voll auf

Beim Leverkusener 4:1-Erfolg in Fürth avancierte Sardar Azmoun zum Matchwinner und bestätigte Gerardo Seoane in dessen Entscheidung für den iranischen Angreifer - die allerdings alles andere als eine einfache und auch nicht ohne Risiken war.

Es war fast die einzige offene Frage, die Gerardo Seoane vor der Partie in Fürth beantworten musste: Wer spielt hinter bzw. neben Torjäger Patrik Schick? Und der Trainer entschied sich genauso gegen Strafraumstürmer Lucas Alario als zweite Spitze wie gegen einen Achter (Exequiel Palacios oder Kerem Demirbay) auf der Zehn - und lag mit der Startelf-Nominierung von Sardar Azmoun goldrichtig.

Erst schnappte sich der als Zehner eingesetzte spielstarke Mittelstürmer ein schlampiges Abspiel von Fürth-Keeper Andreas Linde und erzielte die 2:1-Führung, nach der Pause setzte er Paulinho bei dessen 3:1 mit einem Doppelpass auf Weltklasse-Niveau glänzend ein. Azmoun, im Winter ein halbes Jahr vor Vertragsende für 2,5 Millionen Euro Ablöse von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen gekommen, wurde mit seinen ersten beiden Scorerpunkten für die Werkself direkt zum Matchwinner.

Azmoun fehlen noch "zehn bis 15 Prozent Explosivität"

"Sardar hat sicherlich Impulse gesetzt im letzten Drittel mit seinen Laufwegen, mit guten Entscheidungen, mit guten Pässen", lobte Seoane den Angreifer, fügte jedoch an: "Man merkt schon noch, dass ihm die letzten zehn bis 15 Prozent Explosivität fehlen." Weil Azmoun sich vor seinem Wechsel aus Russland erst im Dezember am Sprunggelenk verletzte, dann im Urlaub war und so nicht nur wegen einer folgenden Corona-Infektion mit großem Trainingsrückstand nach Leverkusen gekommen war, wo er zweimal noch mit bakteriellen Infekten, die die Einnahme von Antibiotika erforderlich machten, zu kämpfen hatte.

Ein physisches Handicap, dessen Auswirkungen auf dem Platz ebenso erkennbar war wie die exzellenten fußballerische Qualitäten des 27-Jährigen. So wies Seoane selbst auf die Defizite Azmouns im Rückwärtsgang hin. "Natürlich hat durch seine Präsenz auch unser Mittelfeld gelitten. Das war oft ein 4-4-2 oder ein 4-2-4. Deswegen haben wir viele Räume zwischen den Linien gehabt", erklärte Seoane die fehlende Kompaktheit der Werkself beim Tabellenletzten, "defensiv sind wir dadurch auch etwas anfälliger gewesen."

Doch dies war bei Seoanes Entscheidung für Azmoun in der Startelf nicht das einzige Risiko. Schließlich war von vorneherein klar, dass der Iraner physisch noch nicht Im Stande ist, über volle 90 Minuten zu gehen. Stellt dies normalerweise keinen Grund dar, einen Akteur nicht für die Anfangsformation zu nominieren, so war dies in Fürth aufgrund der extremen Personalnot nicht ohne Bedeutung.

Schließlich hatte Seoane nach dieser Entscheidung mit Lucas Alario nur noch einen Stürmer in der Hinterhand. Mit dem Wissen, dass Azmoun nicht durchspielen würde, hätte Seoane eine verletzungsbedingt notwendige Auswechslung von Mittelstürmer Schick in Not bringen können. Man stelle sich vor, der Schweizer hätte bei unentschiedenem Spielstand in der Schlussphase nach einer Auswechslung Schicks auch noch -wie in Fürth geschehen - Azmoun vom Platz nehmen müssen, für den dann Achter Palacios die offensivste Alterative gewesen wäre.

Seoane über Azmoun: "Mit ihm haben wir mehr Offensivpotenzial"

Doch Seoanes riskanter Plan ging voll auf. "Mit ihm haben wir mehr Offensivpotenzial", weiß der 43-Jährige, "das hat er bewiesen wie auch sein Näschen und sein Gespür." Und wie der Trainer sein Händchen für die in diesem Spiel so passende Entscheidung nach zuvor zwei Partien ohne eigenen Torerfolg.