Seoanes Dilemma: Nächste Zwangspause für Cvancara

Im letzten Heimspiel des Jahres am Freitagabend gegen Bremen wollen die Fohlen den schwachen Eindruck von Köpenick korrigieren. Unklar bleibt aber zunächst, wen Trainer Gerardo Seoane im Angriff einplanen kann.

Die kurze Trainingswoche begann jedenfalls ohne einen zentralen Stürmer, der eigentlich trotz Formkrise fest eingeplant ist. Sommer-Zugang Tomas Cvancara, zuletzt immer wieder wegen muskulärer Probleme außen vor, meldete sich am Dienstag erkrankt ab.

Ob der Tscheche, der wegen Grippesymptomen zu Hause blieb, bis Freitag wieder fit wird, bleibt zunächst abzuwarten. Vorgesehen für die Startelf wäre er allerdings, obwohl ihm zuletzt und speziell gegen Union Berlin herzlich wenig gelang, zumal der andere Stoßstürmer, Jordan, wegen Muskelfaserriss weiter ausfällt.

Immerhin aber können die Fohlen wohl beim letzten Heimspiel des Jahres 2023 wieder mit Manu Koné planen, der wegen muskulärer Probleme das Spiel in Köpenick gegen Union Berlin (1:3) verpasst hatte. Am Dienstag jedenfalls machte der Franzose das volle Programm mit, er dürfte gegen Werder im Mittelfeld wieder zur Startelf gehören.

Ein anderer Schlüsselspieler macht inzwischen zwar Fortschritte, wird aber in den beiden abschließenden Pflichtspielen des Jahres wohl nicht mehr ins Team zurückkehren. Wie Tony Jantschke, so machte auch Ko Itakura nach seiner Operation am Sprunggelenk zumindest Teile des Trainings mit, mehr allerdings noch nicht.

Itakura wird den Fohlen wohl länger fehlen

Also ist es quasi ausgeschlossen, dass der Japaner in diesem Jahr noch einmal für Borussia spielen wird, und auch in näherer Zukunft muss Seoane ohne den Innenverteidiger planen. Denn es ist davon auszugehen, dass Itakura beim Asien-Cup zum Einsatz kommen und den Fohlen zumindest im Januar fehlen wird.

Nach dem letzten Spiel am Freitagabend im Borussiapark gegen Werder Bremen treten die Fohlen zum Jahresabschluss noch am kommenden Mittwoch bei Eintracht Frankfurt an.

Das neue Jahr beginnt für die Borussia dann mit einem Kracher: Am Sonntag, 14. Januar, stellt sich der VfB Stuttgart in Mönchengladbach vor, der eine herausragende Hinrunde absolvierte und garantiert kein angenehmer Gegner im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres sein wird.