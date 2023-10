Seoanes Derby-Ausblick: Umklammerungen und viel Energie

Vier Spieler waren unter der Woche fraglich, zwei kehrten erst spät von Länderspiel-Einsätzen zurück. Doch ins Derby am Sonntag in Köln startet Borussia mit ziemlich voller Kapelle.

Beim Blick auf sein erstes Derby als verantwortlicher Trainer bei Borussia Mönchengladbach gab Gerardo Seoane am Freitag Entwarnung. Angeschlagen waren unter der Woche Nico Elvedi, Julian Weigl, Christoph Kramer und auch Florian Neuhaus.

Alle Vier aber sind fest für Köln eingeplant, ebenso wie die erst am Donnerstag zurückgekehrten Nationalspieler Joe Scally und Ko Itakura. Da passt es gut zur Personalsituation, dass Seoane auch Sommer-Zugang Tomas Cvancara wieder voll auf der Rechnung hat.

Wegen einer Quetschung der Oberschenkelmuskulatur hatte der Mittelstürmer zuletzt ein wenig zurückstecken müssen. Dass er nun bei der tschechischen Nationalmannschaft zum Einsatz kam, "hat ihm gut getan, und auch bei uns hat er in dieser Woche alle Einheiten gemacht", berichtete Seoane. "Nach einem sehr guten Start folgte bei ihm eine schwierige Phase", so Borussias Trainer, jetzt aber ist der treffsichere Angreifer offensichtlich wieder voll auf der Höhe.

"Köln spielt mit sehr viel Energie"

Gut möglich also, dass Cvancara am Sonntag wieder zur ersten Besetzung gehört. Doch in welcher Formation auch immer, der Gladbacher Coach erwartet eine knifflige Aufgabe, ganz ungeachtet der Tatsache, dass der FC in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen konnte. "Köln spielt im eigenen Stadion immer mit sehr viel Energie", findet Seoane, "außerdem mit sehr viel Dynamik nach vorne."

Schwerpunkt in der Trainingswoche: "Wir haben Wert darauf gelegt, Lösungen zu finden, um uns aus einer Kölner Umklammerung zu befreien", erzählt Seoane, "denn der FC verfügt über ein sehr gutes Gegenpressing. Wir haben versucht, uns dementsprechend darauf vorzubereiten."

kicker-Leser sind sich einig

Das Derby am Sonntag in Köln wird Seoanes 50. Bundesligaspiel; bisher feierte der Schweizer 21 Siege, erlebte zudem zwölf Unentschieden und 16 Niederlagen. "Wir freuen uns alle sehr auf das Derby", so der Trainer, "natürlich weiß jeder, welche Bedeutung so ein Spiel für unsere Fans auch auf der emotionalen Seite hat."

Köln war jedenfalls meist ein gutes Pflaster für die Borussia: In 48 Spielen gelangen bereits 25 Auswärtssiege. Bei den kicker-Lesern sind die Fohlen jedenfalls klar favorisiert. Auf die Frage der Woche, welchem der beiden Teams am Sonntag der Befreiungsschlag gelingt, stimmten 60 Prozent für Mönchengladbach, nur 27 Prozent votierten für Köln.