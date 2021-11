Seoanes Beinahe-Déjà-vu und Hradeckys Balsam auf die "tiefen Dellen"

Bayer Leverkusen kann es noch: gewinnen. Wie gut Siege tun können, sieht man an den Reaktionen von Leverkusens Kapitän Hradecky. Sein Trainer Gerardo Seoane hatte indes fast ein kleines Déjà-vu.

Am 4. Spieltag der Europa League war es endlich wieder so weit: Bayer Leverkusen kann doch noch gewinnen. Nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen inklusive Pokalaus feierte die Werkself einen souveränen 4:0-Sieg über Real Betis. Dementsprechend gut gelaunt zeigte sich Trainer Gerardo Seoane am RTL-Mikrofon nach der Partie: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen 4:0-Sieg gibt, der nicht guttut", scherzte der Coach.

Bayers Tempovorteile

Vor allem die Art und Weise dürfte Seoane gefallen haben, denn gegen Betis stand seine Elf defensiv sicher und sorgte in der Offensive, auch ohne echten Stürmer, dafür aber mit einem extrem variablen Offensiv-Quartett für ordentlich Wirbel. Die beiden zentralen Offensiven Amine Adli und Florian Wirtz interpretierten ihre Rollen ebenso flexibel wie die Außen Paulinho und Moussa Diaby. "Man hatte schon das Gefühl, dass sie mehr Tempo haben, als die Abwehr von Betis Sevilla", sagte Seoane - und das war nicht nur ein Gefühl, sondern Realität. Der Trainer sah "viele ähnliche Situationen, wo wir mit den vier Offensiven ins Umschaltspiel kommen", ein Treffer wollte zunächst aber nicht fallen.

"Hoffentlich gelingt jemanden ein guter Abschluss"

Für Seoane ein kleines Déjà-vu: "Klar hat man auch den ein oder anderen Gedanken gehabt, wie die letzten Wochen, jetzt schon wieder so viele Möglichkeiten, hoffentlich gelingt jemanden ein guter Abschluss." Doch dann kam die 42. Minute und der erhoffte gute Abschluss gelang: Diaby traf volley zum 1:0. "Das gibt natürlich Selbstvertrauen, nach dem ersten Tor waren alle schon ein bisschen befreit." Trotzdem musste Bayer nach der Pause noch eine Mini-Druckphase der alles in allem aber zu harmlosen Gäste überstehen, doch Bayer zeichnete an diesem Tag noch mehr aus, als nur ein spielfreudiges Offensiv-Quartett: "Wir haben extra heute doppelt so viel gekämpft wie sonst und haben auch die Torchancen gemacht und vor allem zum richtigen Zeitpunkt", lobte der erfahrene Lukas Hradecky seine meist jüngeren Mannschaftskollegen.

Wieder war es Diaby, der mit seinem zweiten Treffer für so etwas wie eine Vorentscheidung sorgte. Dennoch sah Seoane auch ein "einziges Manko". Seine Elf hätte den "Geschwindigkeitsunterschied, wo wir gewisse Vorteile haben", früher nutzen müssen. Beinahe wäre es nämlich noch einmal eng geworden, als Nabil Fekir einen Freistoß an die Latte knallte (67.). Erst in der Schlussphase spielte Bayer dann den Geschwindigkeitsunterschied gewinnbringend aus und konterte sich mit Wirtz (86.) und dem eingewechselten Nadiem Amiri (90.) zur Entscheidung. Für Hradecky war indes die vergangene Serie auch Teil der Entwicklung: "Wir sind eine junge Mannschaft, die tiefen Dellen kommen auch mal. So ein Sieg ist der beste Balsam für die kleinen Wunden."

Demirbay wird fehlen

Weniger Balsam dürfte allerdings die Rote Karte für Kerem Demirbay sein. Der Mittelfeldspieler ließ sich in der Schlussminute gegen Fekir zu einer Tätlichkeit hinreißen und wird voraussichtlich länger fehlen, eine weitere Schwächung im von Verletzungen ausgedünnten Bayerkader. Auch sein Kontrahent wurde des Feldes verwiesen. "Das brauchen wir nicht, weil diese zwei fantastischen Spieler auf den Platz gehören und nicht mit Rot auf die Tribüne", sagte Seoane.