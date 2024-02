Seoanes Bayern-Plan: Was gegen Kane und Co. besser werden muss

Mit dem 0:0 am vergangenen Samstag in Leverkusen ließ Borussia Mönchengladbach aufhorchen. Als Blaupause für den Auftritt am Samstag beim Rekordmeister aber soll diese Partie nicht gelten.

Gladbachs Coach Gerardo Seoane fordert eine andere Heransgehensweise. IMAGO/MIS