Seoane zur Wirtz-Problematik: "Die Wahrheit ist…"

Seit Saisonbeginn treten bei Florian Wirtz immer wieder mal Leisten- und Hüftbeschwerden auf. Leverkusens Trainer Gerardo Seoane erklärt, wie man mit der Problematik beim Jungstar umgeht, mahnt aber bei allem Optimismus zur Aufmerksamkeit.

Seine Bedeutung für Bayer 04 ist immens. Bei den jüngsten drei Siegen gegen Bochum (1:0), Celtic (3:2) und in Leipzig (3:1) war Florian Wirtz eine, wenn nicht gar die Schlüsselfigur. Obwohl er aufgrund von Leisten- und Hüftbeschwerden, die seit Saisonbeginn kommen und gehen, prophylaktisch nur sehr eingeschränkt trainiert.

Eine zentrale Maßnahme, die ihre erwünschte Wirkung nicht verfehlt. "Die zehntägige Pause in der Nationalmannschaftsperiode war sehr wichtig", erklärt Gerardo Seoane die aktuelle Lage um den Jungstar, in der Schonung die entscheidende Rolle spielt.

"Die Wahrheit ist, dass wir seine Belastung im Training zwischen den Spielen extrem dosiert haben. Wir haben versucht, ihn so wenig wie möglich auf dem Platz zu belasten", beschreibt Leverkusens Fußballlehrer die Vorgehensweise.

Wirtz stand zuletzt nur bei den Spielen auf dem Rasen

Statt Mannschaftstraining stand viel Physiotherapie und Stabilisationstraining an. "Zwischen dem Spiel gegen Celtic am Donnerstag und dem in Leipzig am Sonntag war er gar nicht auf dem Platz", macht Seoane deutlich, "das hat sich jetzt ausgezahlt."

Momentan steckt der 18-Jährige die Belastung gut weg. In der zurückliegenden englischen Woche hat der Nationalspieler alle drei Partien über die nahezu komplette Spielzeit bestritten. Die Möglichkeit, Wirtz zu schonen, gaben die Spielstände nicht her. "Wenn wir mal 3:0 geführt hätten, hätten wir ihm sicher 30 Minuten erspart, aber das ist ja eine Wunschvorstellung, weil die Spiele alle eng sind", so Seoane.

Bislang kann Bayers Trainerteam die Belastung für den 18-Jährigen gut ausbalancieren. Doch auch wenn der Schweizer zuversichtlich ist, was die künftigen Einsätze von Wirtz betrifft, mahnt er zu Aufmerksamkeit. "Jetzt haben wir eine Woche Zeit", erklärt Seoane mit Blick auf das Fürth-Spiel am Samstag, "es sollte machbar sein, dass er bis zum Winter gut durchkommt." Allerdings fügt der Schweizer mit Blick auf Wirtz' Problem auch an: "Aber das ist nicht vorbei."