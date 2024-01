Seoane zur Gegentor-Flut: "Es gibt in zehn Tagen kein Rezept"

In den ersten 16 Spielen hat Borussia Mönchengladbach 35 Gegentore kassiert, nur Schlusslicht Darmstadt ist noch schwächer. Vor dem Wiederbeginn gegen Stuttgart lobt Trainer Gerardo Seoane aber die Fortschritte in der Abwehrarbeit.

Auch unter Seoanes Vorgängern war die Flut an Gegentoren ein Thema. "Natürlich", sagt Borussias Coach, "kann man in zehn Tagen kein Rezept finden, um das komplett abzustellen." Aber selbstverständlich war auch in den Tagen seit Wiederbeginn des Trainings vor allem die Abwehrarbeit ein großes Thema am Borussia-Park.

"Den Stuttgartern fehlen einige extrem wichtige Spieler"

Zum Jahres-Auftakt kommt mit dem VfB Stuttgart ein Gegner, der über eine äußerst beachtlich Offensive verfügt, auch wenn der VfB durch Asien Cup und Afrika-Meisterschaft personell ziemlich gebeutelt ist. "Den Stuttgartern fehlen einige extrem wichtige Spieler", sagt Seoane, "aber gerade ihr Flügelspiel ist nicht ganz einfach zu verteidigen. Das war in der Vorbereitung natürlich ein größeres Thema bei uns."

Maxi Wöber, im bisherigen Saisonverlauf meist ein zuverlässiger Verteidiger, fehlt wegen seiner Gelb-Rot-Sperre, Ko Itakura ist ja zum Asien Cup abgereist. "Aber auch ohne die beiden", zählt Seoane auf, "haben wir vier Innenverteidiger, plus Joe Scally, der außen und auch auch innen verteidigen kann."

35 Gegentore in 16 Spielen klingen zwar sehr happig, zuletzt aber erkannte der Schweizer eine Stabilisierung der Defensive. "Wir haben da mehrere Möglichkeiten, tiefer zu stehen, das System anzupassen, aber zum Beispiel zuletzt gegen Frankfurt haben wir gezeigt, dass wir kompakter auftreten."

"Falsche Entscheidungen oder individuelle Fehler"

Generell gilt aber ebenfalls: "Auch in den Spielen, wo wir dem Gegner wenig angeboten haben, haben wir zu viele Gegentore bekommen", findet Seoane, "durch falsche Entscheidungen oder individuelle Fehler."

Mit welchem System es die Fohlen gegen den VfB versuchen wollen, ließ der Trainer natürlich noch offen. Anzunehmen ist, dass er eine Viererkette formiert mit Nico Elvedi und Manuel Friedrich im Zentrum.

Denkbar wäre auch, dass der junge Fabio Chiarodia dabei ist, dem Seoane zuletzt gute Fortschritte attestierte. Außerdem ist der Gladbacher Trainer froh, dass Tony Jantschke nach längerer Zwangspause wieder zum Kader gehört.

Cvancara im Training dabei

Ob auch Tomas Cvancara ins Aufgebot für Sonntag rutscht, ist noch offen. In der ersten Woche konnte der Tscheche wegen einer Kapselverletzung gar nicht mit Fußballschuhen trainieren, war aber zumindest am Freitag im Training dabei. Am Samstag, so Seoane, werde man abschließend klären, ob es für den Mittelstürmer für einen Platz im Kader reicht.

"Er ist wie ein Rennpferd"

Davon ist Stevie Lainer naturgemäß noch weit entfernt, nachdem der Österreicher im Testspiel gegen die Go Ahead Eagles immerhin ein 30-minütiges Comeback erlebte. "Er ist wie ein Rennpferd", urteilt Seoane, "und vom Kopf her wäre er bereit für 90 Minuten." Aber es gelte natürlich, genau zu beobachten, wie der Körper nach der langen Zwangspause reagiert.

"Natürlich werden wir Stevie nicht zu schnell wieder einbauen und das dann eventuell später bereuen", führt Seoane aus. "Er braucht noch seine Zeit und wird sicherlich nicht schon in den nächsten zwei oder drei Wochen zu seinen ersten Teileinsätzen kommen."

Erste Punkte gegen ein Top-Team?

Zunächst also muss Lainer noch zuschauen; am Sonntag erlebt er zumindest Borussias nächsten Versuch, mal ein Top-Team der Liga zu bezwingen. Ziemlich kurios: In der laufenden Saison holte Borussia gegen Mannschaften, die wie der VfB Stuttgart auf einem Europapokal-Platz standen, noch keinen einzigen Punkt.