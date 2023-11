Seoane zum Stürmer-Puzzle: "Wir werden beide brauchen"

Am Samstag in Dortmund will Borussia Mönchengladbach an die starke Vorstellung vom 4:0 gegen Wolfsburg anknüpfen. Im Angriff hat Trainer Seoane die Qual der Wahl.

Beide stehen der Borussia am Samstag gegen Dortmund zur Verfügung: Tomas Cvancara und Jordan. IMAGO/Beautiful Sports