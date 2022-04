Seoane: "Würde man ruhiger schlafen? Wahrscheinlich schon!"

Die Verletztenliste ist ellenlang. Mehr und mehr personelle wie taktisch-systematische Varianten fallen für Gerardo Seoane weg und erschweren die Arbeit des Leverkusener Trainers im Kampf um einen Champions-League-Rang erheblich.

Die Frage ist rein rhetorisch, die Gerado Seoane zur Verletzungsflut bei Bayer 04 stellt. Und die nicht nötige Antwort darauf gibt Leverkusens Trainer direkt selbst. "Würden man ruhiger schlafen, wenn alle da wären? Wahrscheinlich schon", sagt der Schweizer, "aber das ist jetzt einfach so. Und wir müssen mit denen, die da sind, das Maximum rausholen."

Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli, Timothy Fosu-Mensah, Karim Bellarabi und Talent Zidan Sertdemir fallen am Sonntag im Topspiel gegen Leipzig definitiv aus. Hinter Abwehrchef Jonathan Tah, den sein Trainer aufgrund einer Rippenprellung am Mittwoch als "zum jetzigen Zeitpunkt nicht einsatzfähig" deklarierte, und Angreifer Sardar Azmoun, der gerade von einem Infekt mit Antibiotika-Einsatz genesen ist, stehen Fragezeichen.

Jetzt muss mehr getüftelt werden. Gerardo Seoane

Bei so vielen Ausfällen stehen nicht mehr für alle Positionen Spezialisten zur Verfügung, so dass Seoane improvisieren muss. Dementsprechend ist auch die Spielvorbereitung deutlich aufwendiger als zuvor. "Mittlerweile ist es so, dass wir nicht nur viel mehr Zeit in die Aufstellung investieren müssen, sondern auch bereits die möglichen Wechsel viel mehr in unsere Vorbereitung integrieren müssen", erklärt der Trainer.

Einen Eins-zu-eins-Ersatz hat er nur noch auf wenigen Positionen. Auswechslung gegen Leipzig werde in vielen Fällen weitere Personal-Rochaden auf dem Feld nach sich ziehen. "Wenn du acht Spieler auf der Bank hast, gibt es immer Lösungen. Mit nur fünf Spielern sind nicht alle Positionen abgedeckt. Da muss man schon versuchen, gewisse Szenarien durchzuspielen. Normalerweise ist die Lösung schon da", erklärt Seoane, "jetzt muss mehr getüftelt werden."

"Es geht darum, angepasst zu spielen"

Doch nicht nur die personelle Besetzung fordert Trainer und Mannschaft besonders. Auch die aufgrund entscheidender Ausfälle in der Offensive deutlich veränderte Spielweise beeinflusst für alle Beteiligten die Arbeit elementar.

"Wir haben defensiv mehr Robustheit und Zweikampfstärke, aber in der Offensive etwas weniger Zweikampfstärke. Wir erwarten von unser selbst nicht dieses offensive Feuerwerk. Nein, es geht darum, angepasst zu spielen", erklärt der Schweizer.

Defensiv agiert Bayer in den vergangenen Wochen deutlich stabiler. Kein Wunder, wenn man notgedrungen mit vier Innenverteidigern in der Viererkette spielt und mit drei zentralen Mittelfeldspielern davor. Doch die Kunst ist es nun in einer taktischen Ausrichtung, die sich grundsätzlich deutlich von der bisherigen unterscheidet, die richtige Balance zu finden. "Die Frage ist", so Seoane, "wie können wir trotzdem zu Toren kommen?"

Dass ohne Wirtz, Adli, Bellarabi und Frimpong offensiv weniger geht, ist keine Überraschung. "Gegen Bochum (0:0, Anm. d. Red.) haben wir es nicht so geschafft", sagt der Trainer zum Thema Chancen herausspielen, "gegen Hertha (2:1, Anm. d. Red.) haben wir es geschafft. Aber wenn du zu null spielst, weißt du, dass du auch durch eine Standardsituation gewinnen kannst." Zuletzt reichten Bayer vier Treffer in drei Partien zu sieben Punkten, da man selbst nur ein Gegentor kassierte.

Für Torjäger Patrik Schick, Flügelstürmer Moussa Diaby und Co. wird es aber deutlich schwieriger zu glänzen. "Wenn du öfter den Ball hast, kommst du besser in den Rhythmus. Es ist die Aufgabe für diese Spieler, dass man die Situationen, die man bekommt, mit totaler Entschlossenheit wahrnimmt und versucht anzunehmen", fordert Seoane, der aber weiß: "Es hat schon einen höheren Schwierigkeitsgrad."

Dass die Qualifikation für die Champions League durch die vielen Ausfälle bei noch vier Spielen gegen Mitbewerber um die Europapokalplätze in Gefahr geraten kann, ist Seoane ("Direkte Delle haben einen speziellen Charakter") bewusst. Thematisieren möchte er dies nicht, da er damit nur ein Alibi liefern würde. Also sagt er: "Andere Klubs hatten auch viele Verletzte oder haben sie vielleicht in zwei Wochen."

Vielmehr fordert er, dass seine Mannschaft in dieser Notsituation den nächsten Schritt vollzieht. "Mit dieser veränderten Spielweise müssen wir uns mitentwickeln. Das ist ja nicht das, was wir am ersten Tag anbieten wollten. Das ist nicht mehr das Spiel von vorher", sagt er, "trotzdem kann man erfolgreich Fußball spielen." Es gelte nun, das Beste aus der Situation zu machen.

In dieser sieht er auch eine Chance: "Ich glaube, dass wir dadurch noch stärker werden. Das verbindet die Mannschaft noch mehr. Die Mannschaft muss sich noch viel mehr unterstützen. Sie wird nochmal vor eine größere Herausforderung gestellt."

Seoane orientiert sich an Ancelotti

Diesen sollen seine verbliebenen Profis meistern. Auch wenn U-19-Innenverteidiger Sadik Fofana (18) eventuell für das Spieltagsaufgebot nominiert wird, sieht Seoane im Zweifelsfall andere gefragt. Dabei orientiert er sich an Carlo Ancelottis Entscheidungen im Champions-League-Viertelfinale von Real Madrid am Dienstag gegen den FC Chelsea.

Hatte der Italiener doch während der Partie Rechtsverteidiger Daniel Carvajal für Nacho ins Abwehrzentrum beordert und den gelernten, aber inzwischen zum Abwehrspieler umgeschulten Rechtsaußen Lucas Vasquez die Position Carvajals übernehmen lassen. Auf einen Einsatz des ohne jede Profi-Erfahrung auf der Bank sitzenden Verteidigers Rafa Marin (19) verzichtete der Real-Coach.

"Im Moment würde ich eher einen Spieler aus unserem Kader umfunktionieren wie Real Madrid am Dienstag, als in so einer Phase einen 17-Jährigen zum Debüt zu zwingen", erklärt Seoane, "das wäre nicht ideal für mich." Von ideal sind sie in Leverkusen vor dem Leipzig-Spiel allerdings weit entfernt.