Seoane: "Wir können alle Wettbewerbe ambitioniert angehen!"

Bayer zeigte gegen Mönchengladbach (4:0) das Gesicht, das für Trainer Gerardo Seoane zur Gewohnheit werden soll. Er fordert Konstanz über eine gesamte Saison.

Die Frage nach der Zufriedenheit in Sachen Neuzugänge quittiert Gerardo Seoane mit einem Lächeln. Und dieses Lächeln verrät alles: "Wir konnten alle Reihen verstärken, ich bin selbstverständlich zufrieden." Es sei der sportlichen Leitung gelungen, "der Mannschaft mit den Wechseln ein neues Gesicht zu geben."

Vor allen Dingen aber sieht der Trainer eine "Mannschaft, die wettbewerbsfähig ist. Wir können alle Wettbewerbe sehr ambitioniert angehen". Dabei, merkt Seoane an, gehe es um vier Herausforderungen. Nicht nur Aufgaben in Meisterschaft, Pokal und Europa League wollen bewältigt werden, die Vielzahl der Nationalspieler sorge dafür, dass in den Abstellungsphasen Hochbetrieb für viele Bayer-Profis herrscht - fernab von Leverkusen allerdings.

Seoane: "Wir wollen der Mannschaft ein Gesicht geben"

All dies geht häufig Hand in Hand mit reduzierter Trainingsarbeit, dennoch gilt: "Wir wollen der Mannschaft ein Gesicht geben." Welches, ist nicht schwer zu erraten: "Wir haben es am letzten Samstag sehr gut gemacht." Das Spiel gegen Mönchengladbach als Messlatte? Seoane weicht ein wenig aus, spricht von "Regelmäßigkeit", von "Konstanz über ein ganzes Jahr in verschiedenen Wettbewerben". Das neue Gesicht soll also möglichst jede Woche gleich hübsch sein.

Seoane: "Eine Kuriosität"

Zunächst gilt es, die Ansprüche zu untermauern, die man an sich selbst stellt. Schon am Samstag in Augsburg geht es darum, den Anschluss nach oben zu festigen. Das Ziel heißt Champions League, es soll so lange wie möglich in Sichtweite sein. Der kommende Gegner dürfte wohl vor allen Dingen deshalb so gefährlich sein, weil er noch nie gegen Bayer Leverkusen gewinnen konnte: "Eine Kuriosität", sagt Seoane, selbstredend eine, die nichts bis wenig aussagt. "Wir wissen, was Augsburg auszeichnet", warnt er. Unter der Woche habe man der Mannschaft anhand des Spiels gegen Mönchengladbach gezeigt, was sie stark macht: "Zweikampfstärke, aggressives Gegenpressing, um mögliche Konter zu unterbinden und nicht nur auf die Schnelligkeit bauen, sondern offensive Lösungen finden im Spiel mit dem Ball."

Personell ist mit dem Team zu rechnen, das gegen Mönchengladbach spielte. Die zuletzt verpflichteten Talente Piero Hincapié (Abwehr) und Amine Adli (Angriff) sollen behutsam herangeführt werden, was wohl über Teileinsätze geschehen wird.