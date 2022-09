Seoane wackelt - Andrich: Situation "brutal gefährlich"

Nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Atletico Madrid sollte gegen Werder Bremen auch in der Liga der Befreiungsschlag folgen. Doch nach dem Unentschieden hängt Bayer 04 weiter im Tabellenkeller. Am Sonntagmorgen tagten die Bosse.

Der erhoffte Sieg gegen Bremen blieb aus: Gerardo Seoane und Leverkusen kommen in der Liga nicht voran. IMAGO/Team 2