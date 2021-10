Seoane verlangt Emotionskontrolle - Baumgart tüftelt an der Defensive

Ein hitziges rheinisches Duell zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen erwarten sowohl Steffen Baumgart als auch Gerardo Seoane am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Kölns Trainer behielt im Vorfeld seine "Lösung für die Innenverteidigung" für sich, Leverkusens Coach stuft seine Spieler als "stressresistent" genug für die Aufgabe ein.

Christoph Daum, der alte Fuchs, versuchte es noch einmal auf die freundliche Masche. Nachdem er an der Seite von FC-Trainer Steffen Baumgart das Spiel von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern (1:5) beobachtet hatte, schob er dem 1. FC Köln flugs die Favoritenrolle für das Aufeinandertreffen der rheinischen Rivalen am kommenden Sonntag zu: "Leverkusen ist verwundbar, das hat Steffen gesehen", sagte Daum dem Kölner "Express". Und weiter im Brustton der Überzeugung: "In der Form, in einem ausverkauften Kölner Stadion mit all der Wucht, da könnten sie Probleme bekommen, überhaupt einen Punkt zu holen."

Nun muss man wissen, dass Daums Sohn Marcel Co-Trainer von Gerardo Seoane ist und auf der Bank der Leverkusener die Live-Analyse steuert. Wem der Ex-Trainer da Druck nehmen will, liegt auf der Hand, und das ist ja durchaus legitim - den Realitäten allerdings entspricht es nur bedingt.

Denn schon die Ergebnisse der vergangenen Jahre sprechen Bände. Der FC verlor die jüngsten drei Duelle mit Nachbar Leverkusen allesamt, kassierte dabei immer mindestens drei Gegentore. Der letzte Sieg der "Geißböcke" liegt zwei Jahre zurück, damals feierte Jan Thielmann sein Debüt und jubelte über einen 2:0-Erfolg. Von den vergangenen 30 Duellen mit Leverkusen gewann der FC sogar nur fünf, bei sieben Unentschieden und 18 Niederlagen.

Seoane: "Niederlage gegen den FC Bayern hat Spuren hinterlassen"

Als Favorit gehen die Hausherren also nicht in die Partie, was Seoane wenig kümmert: "Mich interessiert, wie Köln jetzt spielt, nicht Statistiken und Geschichte." Der Leverkusener Trainer gesteht, "dass die Niederlage gegen den FC Bayern Spuren hinterlassen hat". Die allerdings konnten beim Europa-League-Spiel in Sevilla weggewischt werden. Der Schweizer sah seine Marschroute befolgt: "Kompakt stehen, variieren, eine gute Balance finden."

Exakt dies sieht auch der Plan gegen den FC vor. Hinzu kommt die "Emotionskontrolle, das ist ein wichtiges Thema. Wir dürfen uns nicht aus dem Konzept bringen lassen." Wobei er seine Spieler als "stressresistent" einschätzt, also nicht beeinflussbar von der Atmosphäre.

Baumgart: "Im Fußball kommt es immer auf das Kollektiv an"

Nicht nur auf den Rängen wird Stimmung herrschen, die erwarten alle Beteiligten auch auf dem Rasen: "Viele Zweikämpfe, hohe Intensität" sieht Seoane, der Kollege Baumgart ebenso: "Im Fußball kommt es immer auf das Kollektiv an. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann sieht es so aus, dass wir nicht gut im Spiel sind." Es sei wichtig, "unsere Intensität hochzuhalten", fordert der FC-Trainer, genau da will der Gegner hineinstechen: "Wir wollen das Pressing umspielen und dann ins Tempo kommen", verrät Seoane.

Kollege Baumgart tüftelt noch am Defensivkonzept: "Es geht um eine große Geschlossenheit." Er habe "eine Lösung für die Innenverteidigung im Kopf", wolle diese aber noch für sich behalten. Möglicherweise baut er auf eine Dreierkette mit einem kopfballstarken Innenverteidiger gegen Bayers Goalgetter Patrik Schick. Möglich auch, dass eine Doppelsechs aufläuft. Bis auf Ellyes Skhiri und Niklas Hauptmann sind alle Kölner fit, die Werkself muss auf Charles Aranguiz verzichten.

Energie, Kraft, Mut, Pressing, Tempo - das sind Vokabeln, die von beiden Trainern vor diesem Spiel häufig genutzt werden und einen Vorgeschmack auf das liefern, was die 50.000 (davon 2800 Bayer-Fans) am Sonntag in Müngersdorf erwartet. Klingt nicht nach Langeweile.