Seoane: "Verbindung zwischen Spielern macht den Unterschied"

Bayer Leverkusen schöpft dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung viel Selbstvertrauen für die kommenden Spiele. Trainer Gerardo Seoane hofft, dass die durch den Sieg gegen Atletico entstandene Energie sein Elf noch weiter tragen wird.

Bayer Leverkusen hat den ersten Schritt raus aus der Krise gemeistert: Die Leverkusener sammelten am Dienstagabend durch ihren zweiten Sieg im neunten Pflichtspiel mächtig Selbstvertrauen - und das gegen das von Bayer-Trainer Gerardo Seoane als bestes Team der Gruppe betitelte Atletico Madrid (2:0). "Entscheidend war das Energielevel im Team. Diese Verbindung zwischen den Spielern macht den Unterschied aus", so der 43-Jährige auf der Pressekonferenz.

Leverkusen profitiert von Simeones Taktikwechsel

Sein Team trat nicht wie eine Mannschaft auf, die in der Krise steckt, sondern zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Defensive stand sicher, auch als sich die Colchoneros nach einer guten Stunde von ihrer defensiven Taktik lösten und aktiver wurde. Diego Simeones Maßnahme spielte daher eher Bayer in die Karten: "Atletico wollte offensiver spielen und das hat uns viele Chancen für Umschaltmomente gegeben", stellte Jonathan Tah gegenüber DAZN fest.

Bei diesem Kontern kam vor allem die Stärke von Jeremie Frimpong zum Vorschein: Der Außenspieler, der zunächst für Odilon Kossounou auf der Bank Platz nahm, tankte sich nach einer Hereinnahme ein ums andere Mal auf der rechten Seite durch. Sinnbildlich für den Willen aller Spieler war die Vorarbeit des Niederländers zum Führungstreffer: Der 21-Jährige blieb trotz Armeinsatz' von Mario Hermoso auf seinen Beinen und ermöglichte damit das späte 1:0. "Jerry hat immer wieder mit seinem Speed die Tiefe angegriffen und auch die Mischung zwischen Fünfer- und Viererkette gut umgesetzt", erklärt Seoane.

Energie, die uns in den nächsten Tagen hoffentlich noch weiter tragen wird. Gerardo Seoane

Neben Frimpong lobte der Coach auch, dass seine Mannschaft nach den vergebenen Chancen nicht einbrach und weiterhin auf Sieg spielte. Vor allem die Szene in der 49. Minute, als Patrik Schick erst die Latte traf und Adam Hlozek dann den Pfosten, erinnerte Tah an die Vergangenheit, die die Leverkusener durch den Erfolg nun hinter sich lassen wollen. Der Anfang für die Trendwende ist also geschafft und gibt - da sind sich der Innenverteidiger und sein Trainer einig - "sehr viel Energie" für die kommenden Aufgaben. Diese Energie kam laut Seoane aber auch von den Rängen: "Es gab heute eine Energie im Stadion, die uns in den nächsten Tagen hoffentlich noch weiter tragen wird."