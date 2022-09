Seoane und Leverkusen "besorgt" - "Kann so nicht weitergehen"

Bayer Leverkusen bleibt zu Hause sieglos und ist trotz drei Spielen ohne Niederlage bedient. Allen voran zwei Faktoren bereiten Grund zur Sorge.

Die Leverkusener Beteiligten wirkten bei ihren Interviews mit "Sky" bedrückt. Jonathan Tah fasste schlicht zusammen: "Wir holen nicht genug Punkte." Angesichts von nur fünf Zählern und einem Sieg aus sieben Bundesliga-Spielen war dies wenig verwunderlich.

Deutlich führte der Innenverteidiger, der vor dem späten 1:1 seinen Zweikampf mit Niclas Füllkrug verloren hatte, fort: "Es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann." Platz 15 entspricht der Erwartungshaltung bei Bayer 04 keineswegs.

Die Punkteausbeute ist deutlich nicht gut genug

Coach Gerardo Seoane wollte die nicht verkehrte Leistung nicht schmälern, er sprach zeitgleich von "mehreren Analysen", die gemacht werden müssten - "Leistung und Punkte". Darum gehe es letzten Endes eben. "Bei den Punkten stehen wir ungenügend und unzufrieden da."

Seoane schloss an, dass man sicherlich auch "besorgt sein" müsse bei der Werkself. "Das sind wir auch alle, weil wir uns es ganz anders vorgestellt haben." Kritisch beäugte der Schweizer allen voran die Chancenverwertung, durchgehend habe "die Klarheit in den letzten 20 Metern gefehlt".

Enttäuschung wegen "mangelnder Chancenverwertung"

An Effizienz, Timing und dem Abschluss fehle es schlicht, weswegen Seoane schloss: "Wir müssen aus den Situationen das ein oder andere Tor machen. Ich kann mit dem Resultat weniger leben, wir sind enttäuscht darüber."

Torschütze Kerem Demirbay, der erstmals in seiner Bundesliga-Karriere in drei aufeinanderfolgenden Partien traf, sprach von einer Belastung "über die ganze Saison". Ausschlaggebend bleibe "die mangelnde Chancenverwertung". Trotz drei Pflichtspielen ohne Niederlage (zwei Remis) und dem Erfolg in der Königsklasse über Atletico herrscht in Leverkusen Alarmstimmung.