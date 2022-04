Seoane und das neue alte Rätsel um Diaby

Bayers Offensivspiel hakt. Auch weil wichtige Akteure verletzt fehlen. Aber die Schlüsselspieler, die zur Verfügung stehen, bewegen sich auch nicht auf Topniveau. Vor allem die jüngsten Auftritte von Moussa Diaby geben Rätsel auf.

Es waren offensiv die zwei müdesten Darbietungen von Bayer in dieser Saison. So wenig Angriffswucht hat die Elf von Gerardo Seoane in der laufenden Spielzeit noch nicht entwickelt. Beim 0:0 in Bochum sowie bei der 0:1-Niederlage gegen Leipzig kam die Werkself auf insgesamt fünf Torchancen. Eine extrem magere Bilanz.

Keine Tore zu erzielen, ist im Fußball ein Problem. Gerardo Seoane

Gerardo Seoane fasste vor der Parte in Fürth die Situation am Freitag kurz zusammen: "Keine Tore zu erzielen, ist im Fußball ein Problem. Ohne Tore kannst du nicht gewinnen." Und das muss Bayer in Fürth, um Platz 4 zu sichern. Wozu der unter Knieproblemen leidende Innenverteidiger Edmond Tapsoba wohl beitragen kann. "Er hat noch leichte Beschwerden, aber ich gehe davon aus, dass er dabei ist, wenn das Training normal verläuft", erklärte der Trainer am Freitagmittag

Damit die Werkself in der Offensive wieder an Durchschlagskraft gewinnt, hat Seoane offenbar alle Werkzeuge genutzt, die einem Trainer zur Verfügung stehen. Er habe versucht, "auf und neben den Platz darauf einzuwirken, dass die Spieler mutig in die Duelle gehen, dass man sich traut, aus der zweiten Reihe abzuschließen, dass man konsequenter die Wege in den Strafraum sucht." Der Schwerpunkt lag bei Seoanes Arbeit aber dennoch nicht nur auf der taktischen, sondern besonders auf der mentalen Ebene. "Das Thema der Woche war sicherlich, dass wir von der Grundhaltung her eine höhere Entschlossenheit und Aggressivität brauchen", erklärt der Schweizer, der gleichermaßen als Trainer wie als Psychologe gefragt ist.

Einzelgespräche waren genauso angesagt wie Einzel-Videoanalysen, in denen Seaone seinen Profis aufzeigte, "was die einzelnen Spieler stark macht und was wir von ihnen erwarten oder verlangen". Darüberhinaus wurde auch auf der mentalen Schiene daran gearbeitet, "dass man es schafft, wenn es eine Blockade gibt, dass man mit gewissen Situationen noch hadert, dass das zur Seite geräumt wird und man zuversichtlich auf die nächsten Spiele schaut."

Gerade letzterer Aspekt wird bei Seoanes Stürmern der Schwerpunkt gewesen sein. Wirkten doch die beiden verbliebenen Schlüsselspieler in Leverkusens Angriff, Moussa Diaby und Patrik Schick, zuletzt entsprechend frustriert. Wozu Kapitän Lukas Hradecky nach dem Leipzig-Spiel, in dem Bayer etwas defensiver ausgerichtet war, kritisch anmerkte: "Es gibt nichts zu meckern. Wenn es für jemanden zu wenig offensiv ist, muss er anders seine Wege finden. Wir müssen so schnell wie möglich unser Offensivspiel wiederfinden."

Diaby warf in den zwei jüngsten Partien Fragezeichen auf

Besonders Diaby warf in den zwei jüngsten Partien Fragezeichen auf. Während man bei Schick, der seine ersten beiden Startelfeinsätze nach mehrwöchiger Verletzungspause absolvierte, natürlich davon ausgehen musste, dass der tschechische Nationalstürmer nicht sofort sein Top-Niveau erreichen würde, fehlt bei Diaby eine allumfassende Erklärung für die schwachen Auftritte.

Gegen Leipzig kam der französische Nationalspieler wenigstens noch zu zwei Abschlüssen. Zuvor in Bochum agierte er mehr oder weniger unsichtbar, vergab obendrein noch einen Strafstoß, als er sich selbst anschoss. Doch so inaktiv wie in diesen beiden Partien, in denen er nur zu zwei Dribblings pro 90 Minuten ansetzte und von diesen insgesamt vier Versuchen nur 25 Prozent, also eines gewann, hat man den 22-Jährigen selten erlebt. Seine gesamte Zweikampfquote in diesen beiden Spielen lag bei indiskutablen 11 Prozent.

Sportdirektor Rolfes sieht auch die Mannschaft in der Pflicht, Diaby zu helfen

Simon Rolfes nimmt den Flügelflitzer in Schutz. "Das waren zwei Spiele, in denen wir nicht viel kreiert und defensiver agiert haben. Moussa lebt davon, dass er Aktionen finalisieren kann", sagt der Sportdirektor, merkt aber auch an: "Natürlich kann Moussa es besser machen - die Mannschaft aber auch, die ihn einsetzen muss."

Die Leistungskurve des Supersprinters geht schon länger nach unten. In den vergangenen sechs Ligaspielen gelangen ihm einzig beim 2:1-Sieg gegen Hertha BSC zwei Scorerpunkte. In diesen Partien kam er auf einen kicker-Notenschnitt von 4,25. Leverkusens aufgrund der Personalprobleme etwas defensivere Grundausrichtung könnte ein Grund für Diabys Tief sein.

Diaby zeigte zuletzt wieder ein bereits abgelegt geglaubtes Verhaltensmuster

Klar ist: Diaby muss in den verbleibenden Spielen, in denen Bayer Rang 4 und damit die Qualifikation für die Champions League verteidigen muss, wieder zu seiner Form finden. "Moussa ist für uns ein wichtiger Faktor", betont Rolfes, "das wird er auch zeigen." Dabei würde es hilfreich sein, wenn der Franzose ein bereits abgelegt geglaubtes Verhaltensmuster nicht weiter zeigen würde: Die Körpersprache Diabys war zuletzt wieder schlecht.

Seoane versteht den Frust, erklärt in Bezug auf seine beiden Stürmerstars: "Klar ist man nicht ganz zufrieden, wenn man auf seiner Position nicht die nötigen Akzente setzen kann." Allerdings attestiert er beiden den grundsätzlichen Willen, auch ihre weniger geliebten (Defensiv-)Aufgaben zu erfüllen. "Unsere Offensivspieler wissen, dass es Spiele gibt, in denen man auch mal weniger Möglichkeiten hat. Das gehört zum Job dazu. Gegen Leipzig haben sie es sehr gut angenommen."

Rolfes möchte Diabys negative Signale nach außen nicht überwerten. "Ob er einmal den Kopf schüttelt, ist nicht entscheidend", erklärt er. Allerdings hat Rolfes auch kaum eine andere Möglichkeit. Eine Alternative zu Diaby besitzen Bayer und Seoane aufgrund der Verletztenmisere auf den offensiven Flügelpositionen bis zum Saisonende ohnehin nicht mehr.