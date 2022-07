Seoane über Titelkandidat Bayer: "Das wollen wir ja auch …"

Bayern München ohne Robert Lewandowski, der BVB ohne Erling Haaland - das Titelrennen in der Bundesliga scheint offener als in den vergangenen Jahren. Auch Bayer 04 wird als Bayern-Jäger gehandelt. Eine Rolle, gegen die sich Leverkusens Trainer Gerardo Seoane nicht wehren möchte.

Während die Konkurrenz aus München, Dortmund und Leipzig zum Teil absolute Topakteure abgab, hat sich der Kader von Bayer 04 gegenüber der Vorsaison kaum verändert. Doch nicht nur deswegen wird die Werkself nach Platz 3 in der zurückliegenden Spielzeit als ein möglicher Bayern-Konkurrent im Kampf um den Titel gehandelt. Eine Einstufung, die Gerardo Seoane nicht stört, ganz im Gegenteil.

"Das wollen wir ja auch", sagt der Leverkusener Trainer, "aber wir wissen alle: Dortmund hat auch eine gute Mannschaft, RB Leipzig sowieso. Doch es ist klar, dass wir auch an unsere Fähigkeiten glauben, dass wir ambitioniert sind. So starten wir in die Meisterschaft."

Die Voraussetzungen haben sich verbessert

Immer besser werden, lautet das Leverkusener Motto. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten. Doch die Basis dafür scheint vorhanden. So gibt die bislang gut verlaufene Vorbereitung dem Schweizer zumindest Hoffnung, dass Bayer auf dem richtigen Weg ist. Zumal die Voraussetzungen deutlich besser als im Vorjahr sind, als es mit seiner Verpflichtung zeitgleich einen personellen Umbruch im Kader sowie einen extrem problematischen Saisonvorlauf gab.

Jetzt stellt sich Alles ganz anders dar. Seoane zählt auf: "Positiv ist, dass der Kader zusammengeblieben ist. Wir wissen, dass wir eine gewisse Qualität und Breite im Kader haben. Und wir haben mit Adam Hlozek noch einen spannenden Spieler hinzubekommen. Wir konnten aus dem vergangenen Jahr einige Erkenntnisse mitnehmen, auch ein gewisses Vertrauen, auch Selbstvertrauen."

"Ich habe das Gefühl, dass der Spirit da ist"

Doch der Trainer warnt auch vor der Annahme, dass Bayer nun Vieles in den Schoß fallen könnte. "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, in vielen Bereichen zu verbessern - was aber nicht garantiert, dass wir mehr Punkte machen. Doch durch besseres Arbeiten versuchen wir, bessere Resultate zu holen. Wir nehmen keine Punkte aus der alten Saison mit. Man muss sich alles hart erarbeiten. Doch ich habe das Gefühl, dass in der Mannschaft der Spirit und die Ambition da ist."