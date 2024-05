Seoane über Neuhaus: "Solche Dinge kommen im Fußball vor"

Welche Nachwirkungen zeigt bei Borussia Mönchengladbach der Elfer-Zoff um Florian Neuhaus aus dem Bremen-Spiel? Was Gerardo Seoane über die Aufarbeitung des Themas sagt - und um welchen Stammspieler der Trainer zittern muss.

Florian Neuhaus fehlte weder verletzt noch aus anderen Grünen, als die Fohlen am Dienstagvormittag die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt aufnahmen, sondern er war mittendrin bei der ersten Trainingseinheit der Woche. Der Mittelfeldspieler stand auch von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz und absolvierte das volle Programm - alles vermittelte irgendwie den Eindruck von Normalität nach dem Streitfall in Bremen, als sich Neuhaus selbst zum Elfmeterschützen ernannt und in der Nachspielzeit das Tor zum 2:2-Ausgleich erzielt hatte.

"Jeder, der nicht beginnt, ist unzufrieden"

"Es gab von unserer Seite wegen des Elfmeters keine großen Diskussionen in den vergangenen Tagen. Flo hat sich nicht an eine Anweisung gehalten, solche Dinge kommen im Fußball vor, wir haben das intern aufgearbeitet", bezog Seoane am Dienstag in einer Medienrunde Stellung.

Sein Blick ging bereits wieder nach vorne, auf das eminent wichtige Heimspiel gegen die Hessen. Und da muss abgewartet werden, wie der Coach mit dem Mittelfeldmann plant. "Florian ist mit anderen Spielern im Konkurrenzkampf. Wir im Trainerteam entscheiden nach Trainings-, Spielleistungen und System, welche Attribute wir auf dem Platz brauchen. Jeder Spieler, der nicht beginnt, ist unzufrieden", sagte Seoane.

Plea wackelt, Wöber wohl noch keine Option - Was passiert zwischen den Pfosten?

Sorgen dürfte dem VfL-Coach mit Blick auf Frankfurt vor allem Alassane Plea bereiten. Der Franzose musste aufgrund von Problemen am Fußgelenk, die schon beim Spiel in Bremen auftraten, pausieren. Offen ist, wann der Offensivspieler ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. Es wird von Tag zu Tag geschaut. Wahrscheinlich noch keine Option für Samstag dürfte Maximilian Wöber sein. Der Innenverteidiger, der an einem leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel laboriert, absolvierte eine individuelle Einheit. Mit dabei im Training waren zwar wieder Christoph Kramer (nach schwerem Infekt) und Tony Jantschke (Adduktorenverletzung), allerdings könnte Frankfurt für beide nach der wochenlangen Pause zu früh kommen.

Unbeantwortet ist nach wie vor die Frage, welcher Keeper am Samstag zwischen den Pfosten stehen wird. Jonas Omlin trainierte wieder voll mit und macht von der Fitness her weitere Fortschritte, nachdem er nach überstandenen Oberschenkelproblemen in Bremen auf der Bank gesessen hatte. Erst am Donnerstag oder Freitag wird Seoanes Entscheidung fallen, ob die etatmäßige Nummer 1 in den Gladbacher Kasten zurückkehrt oder erneut Moritz Nicolas, der an der Weser überzeugte, den Vorzug erhält.