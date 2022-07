Seoane über Iker Bravo: "Werden die Karten nicht aus der Hand geben"

Vor einem Jahr kam das spanische Toptalent Iker Bravo von Barça zu Bayer 04. Doch in Leverkusen kämpft der Mittelstürmer auch aus Sprachgründen mit Integrationsproblemen. Eine Rückkehr in seine Heimat ist ein Thema. Trainer Gerardo Seoane möchte den 17-Jährigen aber nicht dauerhaft abgeben.

Es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Fußball und Privatleben. Mit dem ersten ist aus Leverkusener Sicht bei Iker Bravo alles in Ordnung. "Wir sind zufrieden damit, wie sich Iker physisch, fußballerisch und von der Einstellung auf dem Platz entwickelt hat", betont Gerardo Seoane, weist aber auch auf die Integrationsprobleme des spanischen U-17-Nationalspieers auf privater Ebene hin.

"Das Leben in Spanien ist ein wenig anders und die Sprache ist für einen Spanier ein schwieriges Thema hier. Das ist ganz einfach so. Das hat ihm die Aufgabe ein bisschen erschwert", erklärt der Schweizer, der selbst fließend Spanisch spricht.

Wenn Klub und Spieler das Gefühl haben, dass eine andere Lösung besser wäre, überlegt man sich das. Bayer-Coach Gerardo Seoane

Die Probleme sind offenbar so groß, dass Iker Bravo, der 2021 ablösefrei vom FC Barcelona kam, mit einer Rückkehr nach Spanien liebäugelt. Jetzt soll neben Atletico auch Real Madrid um den spanischen U-17-Nationalspieler buhlen. Eine Leihe mit Kaufoption steht im Raum. "Wir haben mit ihm Gespräche geführt. Ich würde mich freuen, wenn er bleibt", sagt Leverkusens Trainer, "aber wenn Klub und Spieler das Gefühl haben, dass eine andere Lösung im Moment besser wäre für seine Entwicklung, überlegt man sich das."

Schließlich ist das psychische Wohlbefinden die Grundvoraussetzung, um eine wirkliche Profi-Karriere zu starten. "Ein Spieler kann nur den Durchbruch schaffen, wenn er sich zuhause und glücklich fühlt", weiß Seoane - "wenn du dich einsam fühlst …"

Die Eingewöhnung gelingt auf dem Platz besser als privat

Bei Bravo, einem temperamentvollen Spanier, ist dies der Fall. Seoane sagt: "Iker versucht sich ja zu integrieren, aber am Ende weißt du nicht, wie er sich daheim fühlt. Das ist ein wichtiger Punkt." Auf sportlicher Ebene gelang und gelingt dem jungen Angreifer, der bereits vergangene Saison als 16-Jähriger sein Profi-Debüt für Bayer in der Liga und im DFB-Pokal gab, die Eingewöhnung offenbar besser als auf der privaten.

Bayer dürfte sich ein Rückkaufsrecht sichern

Seoane unterstreicht nochmal: "Es ist nicht so, dass wir den Spieler nicht wollen oder ihn verschenken. Wir glauben, dass Iker den Durchbruch schaffen kann." Folglich wird die von den Spaniern geforderte Kaufoption in dem angestrebten Leihvertrag nicht die einzige Klausel bleiben. Bayer dürfte sich ein Rückkaufrecht sichern, wie Seoane durchblicken lässt: "Ich glaube schon, dass wir die Karten nicht aus der Hand geben werden. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben noch den Glauben an den Spieler und das Vertrauen in seine Qualitäten."

Trotzdem ist für Iker Bravo der Weg zu regelmäßigen Profieinsätzen ein weiter. "Es ist nicht so, dass wir nicht zufrieden sind mit ihm. Aber wir sehen auch, dass seine Position bei der ersten Mannschaft im Moment hochkarätig besetzt ist und er nicht zu der erwünschten Spielzeit kommt", urteilt Seoane mit Blick auf den tschechischen Top-Torjäger Patrik Schick, den Iraner Sardar Azmoun, den Tschechen Adam Hlozek sowie den Finnen Joel Pohjanpalo, allesamt Nationalstürmer in ihrer Heimat.

Bayers Plan sieht vor, dass Bravo zwischen Leverkusens U 19 und dem Profi-Team pendelt. "Unsere Idee ist ja, dass er bei der U 19 spielt und bei uns immer mittrainieren könnte und so sukzessive nach vorne kommt. Aber da ist auch die Meinung des Spielers sehr wichtig", räumt Seoane ein. Und diese deutet auf eine (zumindest vorübergehende) Rückkehr nach Spanien hin.

