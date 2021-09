Seoane über eine Chance für Amiri: "Irgendwann"

Seine Einsatzzeiten werden seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Unter Gerardo Seoane gehört Nadiem Amiri seit dem 2. Spieltag nicht mehr zur Anfangsformation. Und auch vor dem Europa-League-Spiel bei Celtic Glasgow gab sich Leverkusens Trainer bezüglich der Chancen des Nationalspielers zurückhaltend.

Aktuell nur Teilzeitarbeiter: Nadiem Amiri. SNS Group via Getty Images

Aus Glasgow berichtet Stephan von Nocks

Gerardo Seoane will sich nicht in die Karten schauen lassen. Selbst nachdem mit Robert Andrich (Infekt) nach Julian Baumgartlinger (Knie-Operation) und Exequiel Palacios (Bänderriss im Sprunggelenk) der dritte potenzielle Sechser ausfällt, hält sich der Schweizer bedeckt.

"Ich möchte keine Kommentare zur Aufstellung machen", erklärte Leverkusens Trainer am Mittwochabend in der Jock-Stein-Lounge des Celtic Parks, als er auf die Startelf-Chancen von Nadiem Amiri angesprochen wird, "Robert ist krank. Und die, die dabei sind, haben alle die Chance, morgen auf dem Platz zu stehen. Die letzte Entscheidung werde ich nach dem Abschlusstraining treffen."

Amiri zieht derzeit regelmäßig den Kürzeren

Auch als er die Situation des 24-jährigen Amiri beschreibt, deutet er nicht ansatzweise an, dass dieser am Donnerstag beginnen dürfte. Im Gegenteil. "Im zentralen Mittelfeld haben wir vier, fünf Spieler, die wirklich auf einem hohen Niveau sind", erklärt Seoane allgemein, "es herrscht ein großer Konkurrenzkampf." In dem Amiri derzeit regelmäßig den Kürzeren zieht, obwohl er sich nichts zu Schulden kommen lässt.

Dies betont Seoane nämlich ausdrücklich. "Was ich sagen kann, ist, dass Nadiem gut trainiert. Er ist zuletzt in zwei Spielen reingekommen und konnte auch Akzente setzen. Wir sind zufrieden, wie er trainiert", sagt der 42-Jährige. Der Haken aus Amiris Sicht: er spielte zuletzt trotzdem nicht von Beginn an.

Seoanes Aussagen deuten darauf hin, dass Amiri weiter warten muss

Ob sich dies am Donnerstag ändert? "Es ist klar", sagt Seoane, "irgendwann wird auch er wieder die Chance bekommen, von Anfang an zu spielen." Irgendwann. Ein Wort, das darauf hindeutet, dass sich Amiri weiterhin gedulden muss.

Denn die Aussagen des Trainers ähneln seinen vor dem ersten Gruppenspiel gegen Ferencvaros Budapest (2:1), für das viele Beobachter den Startelf-Einsatz von Amiri erwartet hatten. Doch dieser blieb damals schließlich aus.

Kein öffentlicher Kritikpunkt - Seoane um Konfliktvermeidung bemüht

Was für den Profi besonders schwierig ist: Zumindest öffentlich gibt es keine Kritikpunkt des Trainers, an dem er arbeiten könnte. Amiri macht also nichts verkehrt, muss sich aber trotzdem hinten anstellen.

Seoane ist darum bemüht, keinerlei Konflikt entstehen zu lassen, und sagt: "Es war immer eine Entscheidung für jemanden anderes und nicht gegen Nadiem. Und wir sind überzeugt davon, dass er uns helfen kann." Nur bereits seit sechs Pflichtspielen darf der Nationalspieler dies nur als Teilzeitkraft…