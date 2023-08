Seoane nur mit Teil-Entwarnung bei Omlin

Jonas Omlins Schulterprobleme beschäftigen das Borussen-Lager weiter. Im Pokal soll die Nummer 1 spielen. Einen möglichen Vertreter will der Trainer nicht benennen.

Das Training am Mittwochnachmittag wird wichtig für Jonas Omlin. Nachdem der Keeper am Dienstag nur individuell trainieren konnte, soll er wieder die komplette Einheit mit den Teamkollegen absolvieren. "Wenn Jonas das komplette Training mitmachen kann und alles gutgeht, wird er auch spielen", sagte Cheftrainer Gerardo Seoane mit Blick auf Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn die Fohlen in Osnabrück ihr DFB-Pokalspiel gegen TuS Bersenbrück bestreiten.

Seit Samstag sind bei Omlin die Schulterprobleme wieder akuter geworden. Beim Test gegen Montpellier HSC (2:2) war Gladbachs Nummer 1 bei einer Parade unglücklich auf die Schulter gefallen und musste zur Pause schon raus. Eine "Distorsion und Prellung der linken Schulter" habe sich Omlin zugezogen, teilte der Klub mit.

Schulterprobleme beschäftigen Omlin schon länger - Olschowsky noch im Rückstand

Doch Probleme mit der Schulter beschäftigen den 29-Jährigen schon länger, offenbar spielt auch der karrierebedingte Verschleiß eine gewisse Rolle. Ein Grund zur Sorge? "Es sind Beschwerden, die ihn begleiten. Wir müssen behutsam sein, auch mit den Belastungen. Das ist uns bisher gut gelungen", sagte Seoane auf der Pressekonferenz. Ein harter Schlag auf die Schulter, wie am Samstag, könne die Beschwerden aber wieder verstärken. "Wir sind dran mit unserer Physioabteilung, wie man die Schulter bestmöglich stabilisiert", erklärte der VfL-Coach.

Sollte Omlin doch ausfallen gegen Bersenbrück, muss ein Vertreter gefunden werden. Der Haken: Jan Olschowsky, im Laufe der vergangenen Saison offiziell zur Nummer 2 aufgestiegen, kämpft sich nach einer knöchernen Daumenverletzung, die er sich Ende Mai in einem Testspiel zugezogen hatte, gerade erst heran. Bei den insgesamt sechs Testspielen während der Vorbereitung kam Olschowsky nicht zum Einsatz. Bleiben noch Rückkehrer Moritz Nicolas (war vergangene Saison an Roda Kerkrade verliehen) und Routinier Tobias Sippel. Seoane ließ am Mittwoch offen, auf welchen Schlussmann seine Wahl fallen könnte. "Wenn Jonas nicht spielen kann, wird einer der drei anderen im Tor stehen. Den Namen verrate ich nicht."

Tomas Cvancara, der wegen muskulärer Probleme beim Montpellier-Test geschont wurde, soll gegen Bersenbrück auflaufen. "Wir gehen davon aus, dass er am Freitag zur Verfügung steht", sagte Seoane.

Seoane über Younes: "In unserer Planung ist es kein Thema im Moment"

Stellung bezog der Trainer auch noch mal zur Personalie Amin Younes. Der frühere Gladbacher (2000 bis 2014), zurzeit vereinslos, hält sich im Moment bei Borussias U 23 fit. Sportdirektor Nils Schmadtke hatte am Dienstag bereits erklärt, dass eine Younes-Verpflichtung für die Profis nicht geplant sei. Seoane sagte: "Es ist gut, dass die Borussia dem Spieler die Möglichkeit gibt, auf ein gewisses Fitness-Level zu kommen. Natürlich sprechen wir auch intern darüber, wie sich Amin im Training bei der U 23 macht und haben ein Auge drauf. Aber wie vom Sportdirektor schon gesagt: Momentan herrscht bei uns kein Bedarf, weil wir auf diesen Positionen viele Spieler haben. In unserer Planung ist es kein Thema im Moment."