Seoane mit Abwehrsorgen gegen Bochum

Keine Punkte in Leipzig, dafür aber zwei Ausfälle in der Defensive, die Borussia Mönchengladbach richtig wehtun: Ko Itakura und Nico Elvedi werden im nächsten, richtungsweisenden Heimspiel gegen den VfL Bochum fehlen.

Gladbach und die gelbe Gefahr in der Abwehr - am Samstagabend in Leipzig passierte es und dann sogar gleich doppelt. 8. Spielminute: Nico Elvedi foult Xavi - Gelb, seine fünfte Verwarnung in dieser Saison, Sperre gegen den VfL Bochum. 33. Spielminute: Ko Itakura fährt im Zweikampf mit Lois Openda den Arm aus - auch für den Japaner die 5. Gelbe Karte in dieser Saison und gegen Bochum ein Platz auf der Tribüne.

Es sind zwei Ausfälle, die die Borussen empfindlich treffen. Ausgerechnet im wegweisenden Duell mit den Bochumernam Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn es darum geht, sich mit einem Sieg von den hinteren Plätzen abzusetzen, werden die beiden Leistungsträger fehlen. Dabei hatte Itakura gerade erst ein vielversprechendes Comeback gefeiert nach einer Operation am Sprunggelenk im Verlauf der Hinrunde und der Teilnahme am Asien-Cup mit Japan zu Beginn des Jahres.

Und damit ist auch die Dreierkette mit Elvedi, Itakura und Maximilian Wöber (war am vergangenen Spieltag gegen Darmstadt ebenso zurückgekehrt nach einer längeren Zwangspause), die mehr Stabilität in den hinteren Bereich bringen sollte, direkt wieder gesprengt. Zumindest für das nächste Spiel. "Wir haben gerade hinten genug starke Spieler, die uns ersetzen können", machte Elvedi im Gespräch mit Sky aber klar.

Seoanes Szenarien

Fürs Bochum-Spiel bieten sich Cheftrainer Gerardo Seoane dennoch einige Optionen an. Marvin Friedrich, der seine Sache zuletzt ordentlich machte und nach der Rückkehr von Itakura und Wöber seinen Platz räumen musste, wird wieder in die Innenverteidigung zurückkehren. Wechselt Seoane auf Viererkette, könnte Friedrich zusammen mit Wöber das Abwehrzentrum bilden, Joe Scally (stand vor dem Spiel auch bei vier Verwarnungen) rechts und Luca Netz links die Viererreihe komplettieren.

Beim Festhalten an einer Dreierkette gibt es mehrere Möglichkeiten. So könnte Scally den rechten Innenverteidigerposten übernehmen und Franck Honorat den Schienenspieler rechts geben, dann würden Scally, Friedrich und Wöber innen verteidigen. Oder: Neben Friedrich rückt auch Youngster Fabio Chiarodia auf einen der beiden freigewordenen Plätze in der Dreierkette.

Dass Seoane überhaupt Umbaumaßnahmen treffen muss, sei für ihn Teil des Spiels: "Das gehört im Sport dazu, man sammelt die Karten. Doch wir werden alles daran tun, auch da eine Lösung zu finden."