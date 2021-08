Seoane lobt Paulinho und schwärmt von "Vorbild" Urs Fischer

Nach einer holprigen Vorbereitung attestiert Bayer-Coach Gerardo Seoane seiner Mannschaft in der letzten Woche vor dem Ligastart eine "positive Entwicklung". Zum verbesserten Stimmungsbild trägt auch Olympiasieger Paulinho bei, den der neue Trainer direkt als Startelf-Option einordnet.

Der brasilianische Offensivakteur, der am Dienstag sein erstes Training in der Leverkusener Vorbereitung absolvierte, kommt Seoane wie gerufen. Schließlich musste der Schweizer am Freitag mit dem an Leistenproblemen laborierenden Florian Wirtz ("Er wird noch nicht zur Verfügung stehen") den nächsten Ausfall nach Mittelstürmer Lucas Alario (Faserriss) und Rechtsaußen Karim Bellarabi (Verletzung der Muskelhülle) für die nach Abgängen ohnehin derzeit dünn besetzte Offensive vermelden.

"Es ist erfreulich, dass Paulinho mit der Goldmedaille zurückgekommen ist, mit positiver Energie. Er hat sich sofort gut eingefügt", erklärte Seoane, schränkte jedoch ein: "Aber uns ist auch bewusst, dass Paulinho in den vergangenen drei, vier Wochen eine anstrengende Zeit hatte plus den Rückflug. Das darf man nicht unterschätzen. Er hat aber einen guten Eindruck gemacht, wirkt sehr glücklich, mit positiver Energie."

Seoane: "Paulinho ist absolut ein Thema"

Trotz seiner Einschränkung betonte Seoane auf Nachfrage, dass der 21-Jährige eine ernsthafte Option für die Startelf sei. "Paulinho ist absolut ein Thema. Er hat Tag für Tag einen besseren Eindruck gemacht. Er ist ein Spieler, der uns guttut, weil er technisch sehr begabt ist, weil er fähig ist, im Eins-gegen-eins Situationen zu lösen. Deswegen kommt er auch morgen infrage." Paulinho dürfte als eingerückter Linksaußen starten, neben Zehner Nadiem Amiri und Moussa Diaby, der dann über rechts beginnen würde.

Ich sehe eine positive Entwicklung, dass in der Mannschaft etwas entsteht. Gerardo Seoane

Nach vielen Widrigkeiten in der Vorbereitung sieht Seoane einen Aufwärtstrend. "Ich sehe eine positive Entwicklung, dass in der Mannschaft etwas entsteht, dass gut kommuniziert wird, dass eine deutlichere Ansprache auf dem Platz herrscht, dass der Mannschaftsrat auch in der Kabine Verantwortung übernimmt", erklärt der 42-Jährige, "das stimmt mich sehr positiv."

"Bei Union wissen wir alle, was wir bekommen"

Auch wenn Samstag-Gegner Union ganz anders als Bayer 04 eine vergleichsweise störungsfreie Vorbereitung und diese mit demselben Trainer wie in den Vorjahren bestritt. "Bei dem einen oder anderen Gegner könnte man den Begriff Wundertüte verwenden aufgrund von Trainerwechsel und Veränderungen, aber bei Union Berlin wissen wir alle, was wir bekommen. Bei ihnen hat sich die Struktur der Mannschaft nicht groß verändert", weiß Seoane, dem es gefällt, dass er bei seinem Bundesligadebüt ("Die Nervosität hat im Moment noch keinen Platz") auf seinen Landsmann, Union-Trainer Urs Fischer, trifft.

Das wird mir den Start etwas erleichtern, aber beim Anpfiff sind wir Gegner. Gerardo Seoane über Urs Fischer

"Ich bin neu in der Bundesliga. Da freut es mich, wenn ich als erstes ein bekanntes Gesicht sehe. Das wird mir den Start etwas erleichtern, aber beim Anpfiff sind wir Gegner", sagte Seoane. Seinem Kollegen zollt er höchsten Respekt: "Urs Fischer ist ein sehr erfahrener Trainer. Große Anerkennung für seine Arbeit. Er hat ein tolles Team geformt mit einer klaren Identität. Er ist für uns Schweizer Trainer ein Vorbild auf dem Weg in die Bundesliga, wie er hier zu einer starken Größe geworden ist." Am Samstag möchte Seoane selbst seinen ersten Schritt dorthin absolvieren.