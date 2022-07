Seoane lobt das neue Element

Beim nicht deutlich genug ausgefallenen 2:1-Sieg gegen Udinese Calcio zum Ende des Trainingslagers zeigte sich Bayer 04 in der Offensive spielerisch deutlich verbessert. Doch Trainer Gerardo Seoane hebt lieber eine für die Werkself eher untypische Tugend hervor.

Dieses Klischee haftet an Bayer 04 seit Jahren: Die Werkself versteht es, glänzenden Offensivfußball auf den Rasen zu zaubern, fantastische Tore zu erzielen und spielerisch zu begeistern. Doch wenn es um die Wurst geht, dann fehlen ihr die entscheidenden Eigenschaften: Absoluter Erfolgshunger, die letzte Konsequenz und die bedingungslose Leidenschaft, die entscheidenden Partien mit allen, wirklich allen Mitteln für sich zu entscheiden, werden den Leverkusener Profis nicht gerade zugesprochen.

In dieser Hinsicht verfügt Bayer 04 sicherlich noch die größten Steigerungsmöglichkeiten. Und vielleicht gerade deshalb war Gerardo Seoane nach dem 2:1-Sieg gegen Udinese Calcio vor allem darüber erfreut, dass sich sein Team gegen aggressive und teilweise ruppige Italiener nicht nur fußballerisch zu Wehr setzte.

"Wir haben im Test gegen Udine viele gute Sachen gesehen", urteilte der Schweizer zufrieden, "nicht nur eine Mannschaft, die versucht, Fußball zu spielen, sondern die auch physisch dagegenhält, die auch die Zweikämpfe annimmt. Das hat mir sehr gefallen."

Seoane hob also den Teamspirit und die Galligkeit hervor, die seine filigranen Kicker an den Tag gelegt hatten. Und diese für Leverkusens Profis über Jahre eher untypische Griffigkeit war in der Tat bemerkenswert.

"Den Teamspirit in den Fokus gesetzt"

Bayer demonstrierte gegen nickelige Italiener einen für ein Testspiel außergewöhnlichen Zusammenhalt und hohe Widerstandskraft. Und ließ sich körperlich nicht einschüchtern, sondern hielt voll dagegen. Selbst bei der einen oder anderen Rudelbildung agierte Bayer kollektiv aggressiv und ließ sich nicht beeindrucken.

Bayer präsentierte sich als Einheit. Dass sich nach Edmond Tapsobas Führungstreffer eine richtige Spielertraube um den Torschützen bildete, obwohl es sich nur um einen vom Ergebnis her bedeutungslosen Testkick handelte, ist ein weiteres kleines Indiz für den Geist, der in dieser Mannschaft herrscht.

So konnte Seoane ein rundum positives Fazit der Tage in Kaprun und Zell am See ziehen. "Ich bin sehr zufrieden, wie die Mannschaft trainiert hat. Von der Intensität und vom Spirit her, aber auch inhaltlich hat sie Fortschritte gemacht", resümierte der Trainer, der hinzufügte: "Wir haben auch den Teamspirit in den Fokus gesetzt."

Das ist ein Prozess, den wir durchlaufen wollen mit diesen Spielern. Gerardo Seoane

Seoane ist bewusst, dass es am Ende nicht an der technischen Brillanz und der spielerischen Raffinesse seines Teams allein hängen wird, ob es eine außergewöhnliche Saison spielen wird. Daher soll seine Mannschaft auch in Hinsicht ihrer Persönlichkeit wachsen und reifen.

So möchte der Fußballlehrer auch die Coaching-Qualitäten seiner Profis fördern. "Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil im Fußball", erklärt Seoane, "es ist so, dass die Hälfe der Mannschaft sehr jung ist. Und im jungen Alter schaut man extrem auf seine Leistung und coacht weniger seine Mitspieler. Das ist ein Prozess, den wir durchlaufen wollen mit diesen Spielern, Verantwortung zu übernehmen unabhängig vom Alter." Die Eindrücke aus dem Udine-Spiel dürften Seoane auch in dieser Hinsicht ein gutes Gefühl vermittelt haben.