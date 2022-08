Seoane fordert: "Wir müssen den Worten Taten folgen lassen"

Wie Bayer 04 nach vier Niederlagen in Serie die Partie in Mainz angehen muss, ist nicht nur aus Sicht von Gerardo Seoane klar. Doch auch wenn in dieser Woche in Leverkusen genug geredet wurde, fordert der Werkself-Trainer jetzt die entsprechende Umsetzung im Spiel.

Wichtig ist auf'm Platz! Und zwar am Spieltag. Daran lässt auch Gerardo Seoane selbst keine Zweifel vor der Partie der Werkself beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30, LIVE! bei kicker). Folglich wollte der Trainer am Freitag kein Urteil abgeben, wie seine Mannschaft die von ihm zu Wochenbeginn geforderte und nach dem 0:3 gegen Hoffenheim in den Trainingsmittelpunkt gestellte griffigere Zweikampfführung umgesetzt hat.

"Man kann nach jeder Trainingswoche Bewertungen abgeben, aber ich glaube, dass das in diesem Moment nicht gefragt ist. Gefragt ist jetzt die Bewertung der Leistung am Spieltag. Das ist entscheidend", erklärte der 43-Jährige, der zuletzt von seinen Schützlingen unter der Woche über deren Trainingsleistungen immer ein gutes Gefühl vermittelt bekommen hatte, aber am Spieltag dann nicht die daraus erhoffte Konsequenz zu sehen bekam.

Aranguiz steht wohl wieder zur Verfügung

Schon direkt nach der 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim hatten Hradecky und Co. kritische Worte zu der eigenen Darbietung gewählt. Unter einer falschen Selbstwahrnehmung leiden die Leverkusener Profis offenbar nicht, die Seoane "sehr fokussiert und konzentriert bei der Arbeit" erlebte.

Doch Seoane, der in Mainz voraussichtlich wieder auf Sechser Charles Aranguiz nach muskulären Beschwerden zurückgreifen kann, lässt sich davon nicht in Sicherheit wiegen. Das geben weder die jüngsten Erfahrungen noch die Ergebnisse her. Diesmal möchte der Schweizer auch in den 90 Minuten in Mainz überzeugt werden: "Wir müssen den Worten Taten folgen lassen. Wir müssen, die Dinge, die wir uns vornehmen, auch umsetzen."

Das ist in Stichworten ein Plus an Energie, Kampfbereitschaft, Zweikampfhärte und gegenseitiger Unterstützung. Kompetenzen, die nicht gerade zu den Vorzeigetugenden der Werkself gehören, mit der Seoane aber auch in dieser Hinsicht die richtige Balance finden muss.

Denn auch wenn er fordert, dass sein Team "gegen den Ball einen viel kompakteren, aggressiveren, geschlosseneren Eindruck auf dem Platz hinterlassen" müsse, gilt es genauso, offensiv wieder mehr Durchschlagskraft an den Tag zu legen.

Systemumstellung nicht eingeplant

Eine Systemumstellung vom 4-2-3-1 auf ein 3-5-2 bzw. 3-4-3, um den Gegner zu spiegeln und damit einen besseren Zugriff zu bekommen, hat Seoane gegen die besonders zuhause sehr selbstbewusst und mit einer gesunden Zweikampfhärte äußerst unangenehm spielenden Mainzer nicht zwingend eingeplant.

Seoane sieht auch hier die Einstellung wichtiger als die Aufstellung an. "Es hat nicht unbedingt etwas mit der Statik zu tun, sondern mit der Kommunikation, der Wachsamkeit, der Fokussierung in den Spielmomenten", betont der Trainer.

Zudem möchte er offenbar vielmehr in die gewohnten Offensivabläufe im 4-2-3-1 vertrauen, "weil wir daran glauben, dass wir mit den doppelt besetzten Flügeln unsere größten Stärken und Waffen haben. Es kann uns mit einer höheren Kommunikation und Wachsamkeit gut gelingen, gegen eine Fünferkette so zu spielen", so Seoane.

Denn bei aller nach dem Auftritt gegen Hoffenheim zwingend notwendiger Fokussierung auf das kämpferische Element, darf Bayer seine primären Qualitäten nicht aus den Augen verlieren. "Wir haben sehr oft gegen eine Dreier- bzw.- Fünferkette sehr gut mit der Viererkette dagegengehalten. Das ist unsere Spielidee", unterstreicht Seoane, "wir sind befähigt, so zu spielen." Wohl wahr. Doch entscheidend ist: Am Samstag in Mainz muss auch dies auf dem Platz sichtbar werden.