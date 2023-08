Seoane: "Es war ein Fußballfest"

Weil sich Borussia Mönchengladbach in vielen Bereichen neu aufgestellt hat, ist die Qualität gerade mit einigen Neuzugängen noch nicht final abzuschätzen. Das erste Pflichtspiel brachte jedenfalls ein klares 7:0 im DFB-Pokal mit sich - viele Tore von Neuzugängen inklusive.

Borussia Mönchengladbach ist in diesem Sommer ordentlich umgebaut worden: Etablierte Spieler wie Marcus Thuram (Inter Mailand) oder Jonas Hofmann (Leverkusen) sind gegangen, viele neue gekommen - und auch auf dem Trainerstuhl ist gewechselt worden.

Von Daniel Farke haben sich die Verantwortlichen um Sportdirektor Roland Virkus getrennt und sich für Gerardo Seoane als Nachfolger entschieden. Der 44-jährige Schweizer, in der Bundesliga bereits aus seiner Bayer-Zeit (2021 bis 2022) bekannt, feierte an diesem Freitagabend nun sein Pflichtspieldebüt. Im DFB-Pokal an der Bremer Brücke zu Osnabrück ging es gegen den Fünftligisten TuS Bersenbrück.

Hier sah Seoane nach überschaubarem Start samt guter Gegenwehr des krassen Außenseiters einen erfolg- sowie torreichen Auftritt seiner Mannschaft. Mit 7:0 setzte sich die Elf vom Niederrhein am Ende durch.

Gladbach hat "ein bisschen Zeit gebraucht"

Das Besondere dabei: Sechs der sieben Treffer wurden von Neuzugängen erzielt. Der von Stade Brest gekommene Rechtsaußen Franck Honorat schnürte ebenso einen Doppelpack wie Stürmer Tomas Cvancara (ehemals Sparta Prag). Dazu gesellten sich die Joker Robin Hack (Ex-Bielefeld) und das vom FC Bayern München losgeeiste Talent Grant-Leon Ranos. Das zwischenzeitliche 2:0 war vom schnellen Nathan Ngoumou - Sommerneuzugang 2022 vom FC Toulouse - erzielt worden.

Mit meiner eigenen Leistung bin ich ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden. Doppelpacker Tomas Cvancara

Für Seoane alles in allem eine runde Sache eine Woche vor Bundesliga-Start, wie er auf der Gladbacher Website zitiert wurde: "Es war ein Fußballfest - mit einem vollen Stadion, einer tollen Stimmung, vielen Torraumszenen und vielen Toren. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um in unser Spiel zu finden und dann letztlich auch gefährlich zu werden." Dem Gegner habe allerdings hinten raus aus seiner Sicht immer mehr "die Kraft gefehlt, so haben sich für uns Räume geöffnet. Wir hatten viele Torraumszenen, einige davon haben wir sehr gut verwertet, andere haben wir liegengelassen."

Positiv wird der Schweizer sicherlich auch aufgenommen haben, dass sich seine Schützlinge auch selbstkritisch zeigten. Wie etwa Doppelpacker Cvancara: "Mit meiner eigenen Leistung bin ich ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden. Der Grund ist ganz einfach: Ich hatte drei weitere Chancen, die mir die Jungs super aufgelegt haben, die ich aber nicht genutzt habe."