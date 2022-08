Seoane: "Es beginnt ja alles im Kopf"

Am Samstag ist Bayer 04 Leverkusen am 1. Spieltag zum Topspiel in Dortmund zu Gast. Nach der Pokal-Pleite in Elversberg muss die Werkself eine Reaktion zeigen. Deren Trainer Gerardo Seoane setzt auf bewährte Abläufe und betont: "Wir haben keine Depressionen."

Will an bewährten Dingen festhalten: Gerardo Seoane (Mi.) IMAGO/Nordphoto

Ein Ansatz, den Gerardo Seoane schlüssig begründete. "Die Mannschaft hat weder auf die eine noch auf die andere Seite einen Ausschlag gezeigt", bewertete er die Einstellung seiner Spieler während der etwa eineinhalbstündigen Einheit, "sie war fokussiert, konzentriert." Für den Trainer waren die gewohnten Abläufe ohne demonstrative Grätschorgien nur konsequent.

"Wer erwartet hat, dass sich heute im ersten Training fünf Spieler umtreten - das ist ja in den letzten zwölf Monaten nicht vorgekommen", betonte Seoane, "wir haben seit einem Jahr eine Idee, wie wir arbeiten wollen. Daran halten wir uns. Es gilt, in guten wie in schlechten Momenten die Balance zu halten." Die klare Botschaft nach der Pleite: "Wir dürfen überhaupt nicht von unserem Weg abkommen." Warum auch?!

Vielmehr setzt er auf eine vielschichtige Aufarbeitung, die allerdings nicht nur allein in der Hand seines Trainerteams, sondern auch in der seiner Profis liegt. "Die Mannschaft hat einen eigenen funktionierenden Modus. Gewisse Dinge versuchen wir als Staff mit der Mannschaft zu bearbeiten, gewisse Dinge bearbeitet sie selbst", so der Schweizer, der noch sichtlich genervt wirkte vom Pokal-Aus und dessen Nachwirkungen.

Die Mannschaft bearbeitet gewisse Dinge selbst. Gerardo Seoane

Dass sein Team den Fokus während des Pokalspiels verloren hatte, weil sich nicht nur ein Bayer-Akteur mit dem Schiedsrichter behängte, verneinte Seoane. "Die Diskussion mit dem Schiedsrichter wäre für mich ein Alibi. Das gehört irgendwo dazu", so der Trainer. Andere Spieler würden dauernd mit dem Schiedsrichter diskutieren und trotzdem keine Fehler machen. Anders als seine Schützlinge am Samstag.

Noch ist die Mängelliste lang

Dafür erklärte Seoane, er habe fußballinhaltliche Ansätze gefunden. Davon gab es offensichtlich einige: zu viele technische Fehler, fehlende Abstimmung der Mannschafsteile, zu große Abstände, schwaches Zweikampfverhalten, fehlende Kommunikation, Konzentrationsverlust, fahrlässige Chancenverwertung im Einzelnen und nach Bedarf auch voneinander abhängig.

So betonte Seoane die Komplexität des Spiels und die damit verbundene Schwierigkeit, den richtigen Hebel zu finden: "Im Sport lebst du mit dem Resultat. Ist es schlecht, musst du eine Reaktion zeigen. Die darf nicht nur emotional sein, sondern es muss sich auch etwas im fußballerischen Bereich ändern. In der individuellen und der Teamleistung und in gewissen Punkten, die in den Bereich Einstellung gehen - das ist alles eins." Wobei Ursache und Wirkung nicht immer klar zu trennen seien.

KMD #133 - Michael Ballack + Turid Knaak Gerade erst die KMD-Crew ihre Koffer ausgepackt und die Badehose wieder gegen seriöse Beinbekleidung getauscht, da wird schon wieder munter um die Wette gepodcastet! Ab jetzt gibt es kicker meets DAZN wie gewohnt wieder jeden Montag und in der ersten Folge schaut direkt mal Michael Ballack vorbei! Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän und neue DAZN-Experte spricht unter anderem über seine bewegte Karriere, wie man wieder mehr Spannung in die Bundesliga bringt und was dem BVB noch fehlt, um das Niveau der Bayern zu erreichen. Außerdem werfen sich Alex und Benni im ersten Teil der großen Saisonprognose wildeste Thesen an den Kopf und sprechen mit kicker-Podcast-Kollegin und Ex-Nationalspielerin Turid Knaak über das EM-Finale der Frauen. Welcome back, liebe Leute! KMD #132 - Julian Brandt 24.05.2022 KMD #131 16.05.2022 KMD #130 - Konrad Laimer 09.05.2022 KMD #129 - Mario Götze 02.05.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Seoanes Ausführungen waren alles andere als einsilbig, aber dennoch vermied der Fußballlehrer plakative Aussagen, wehrte sich gegen "eine Schwarz-Weiß-Analyse". Der 43-Jährige antwortete aber meist komplex und allgemeingültig, parierte die Fragen besser als sein Team am Samstag die Elversberger Angriffe.

Es gilt, das "Gesamtgesicht zu verändern"

Am Ende wurde Seoane mit Blick auf das BVB-Spiel (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dann doch noch ganz konkret. "Ein wichtiger Punkt ist, unser Gesamtgesicht zu verändern: taktisch, auch technisch, wenn ich sehe, wie viele Fehlpässe wir hatten, physisch von der Intensität her und schlussendlich auch vom mentalen Bereich", sagte er erst allumfassend, "keine Ahnung, welcher der wichtigste Punkt ist?" Um dann auf Nachfrage doch eindeutig festzustellen, wo er den Hautansatzpunkt sieht: "Es beginnt ja alles im Kopf."