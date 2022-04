Seoane, die Zwangsjacke und die Planspiele um Alario

Tore? Mangelware! Daher bangt Bayer 04 Leverkusen um Platz 4 und das letzte verbliebene Saisonziel, die Qualifikation für die Champions League.

Bayer muss. Der Druck ist hoch. In Fürth ist ein Dreier Pflicht. Nicht weil die Werkself sonst keine Chance auf Platz 4 und damit das Erreichen der Champions League mehr hätte, sondern weil ein ausbleibender Erfolg wohl heftige psychologische Folgen hätte für den Endspurt. In diesem droht Bayer, nach zuletzt nur acht Punkten aus sechs Partien bei nur noch einem Zähler Vorsprung auf Rang 5 auch das dritte Saisonziel zu verspielen.

Kein Sieg in Fürth wäre ein Desaster

Bayer muss. Weil man beim Schlusslicht antritt, das quasi als Absteiger feststeht. Schon ein Teilerfolg der SpVgg wäre eine gefühlte Niederlage für Leverkusen. Ein erneut ausbleibender Sieg würde als Desaster wahrgenommen. Daran ändert auch nichts, dass Fürth mit 16 Zählern in den jüngsten 17 Partien mehr Punkte holte als Wolfsburg (14), Hertha oder der VfB (je 15).

Bayer muss. "Wenn du in die Champions League willst, musst du beim Letzten gewinnen", erklärt Kapitän Lukas Hradecky. Dafür muss die Seoane-Elf Tore schießen. Zumindest eines. Eine Aufgabe, an der die Werkself - man mag es angesichts von 68 Saisontreffern nicht glauben - zuletzt in sechs Pflichtspielen satte viermal scheiterte.

Personell steckt Seoane in der Zwangsjacke

Bayer muss. Und das ohne Sieben. Neben fünf Verletzten (darunter Schlüsselakteure für das Offensivspiel wie Florian Wirtz und Jeremie Frimpong) fallen auch die Mentalitätsmonster Robert Andrich und Piero Hincapie gesperrt aus. Zudem steht hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Kniebeschwerden) ein Fragezeichen. Viel Auswahl bleibt Gerardo Seoane nicht. Der Trainer steckt aufgrund der Personallage bei seiner Aufstellung in einer Zwangsjacke.

Nicht nur in der Offensive ergibt sich Vieles von alleine. Da in der Abwehr aufgrund der Ausfälle ein Spiel mit Viererkette ("Eine Fünferkette ist nicht realistisch", so Seoane) und damit auch das Spiel mit zwei Außenstürmern zwingend ist, gewinnt die Besetzung der zweiten zentralen Offensivposition hinter bzw. neben Torjäger Patrik Schick die größte Bedeutung. Entweder positioniert Seoane dort in einem 4-2-3-1 wie zuletzt einen Mittelfeldspieler (Kerem Demirbay oder Exequiel Palacios) auf der Zehn oder setzt mit Sardar Azmoun auf eine hängende Spitze. Alternativ ist ein 4-4-2 mit Lucas Alario als zweitem Mittelstürmer denkbar. Es ist die einzige echte Entscheidung, die der Schweizer noch treffen muss und kann. Mehr Optionen bieten sich nicht mehr.

Egal wie die anderen spielen: Paulinho meist der erste Wechselkandidat

Bayer muss folglich von Beginn an auf Paulinho auf dem linken Flügel bauen. Obwohl der junge Brasilianer (21), der sich zuletzt verbessert zeigte, in seiner Form schwankt und trotz des Ausfalls der Offensivkräfte Wirtz, Karim Bellarabi und Amine Adli kein fixer Startelfspieler ist. Paulinho wird auch in der personellen Not meist als Erster ausgewechselt oder aus der Anfangsformation gestrichen. Auch wenn wie in Bochum Akteure wie Moussa Diaby deutlich schlechter agieren. Was die Wechselgedanken Paulinhos (Vertrag bis 2023), der immer wieder solche Dämpfer verkraften muss, nur noch stützen dürfte.

Leverkusen muss die Flügel stärken

Bayer muss umgekehrt zur Erkenntnis kommen, dass man auf den Flügeln qualitativ zur neuen Saison nachbessern muss. Zumal der hinter Diaby stärkste, weil konstanteste Außen Bellarabi regelmäßig mit Muskelverletzungen ausfällt. In Fürth und den danach verbleibenden drei Saisonspielen muss nun aber Paulinho funktionieren.

Alario müsste in Fürth spielen - Abschied für 6,5 Millionen Euro wahrscheinlich

Bayer muss nicht nur auf Paulinhos hohe Eigenmotivation setzen. Auch Lucas Alario (29, Vertrag bis 2024) dürfte Leverkusen im Sommer Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 6,5 Millionen Euro verlassen. Sein Abschied gilt als sicher. Zu gering für seine eigenen Ansprüche sind die Einsatzzeiten des argentinischen Nationalspielers, der (wenn nicht in Fürth, wann dann?) als Knipser gefragt sein müsste. Auch wenn Seoane Alario und Schick von ihrer Spielweise her als zu ähnlich einschätzt.

Sollte in Fürth seine Chance bekommen: Leverkusens Lucas Alario, hier gegen Leipzig. IMAGO/Team 2

Zum einen, weil Azmoun, mit dessen Startelfeinsatz Seoane trotzdem liebäugelt, noch nicht annähernd die Fitness für 90 Minuten besitzt. Zum anderen, weil Bayer die Strafraumpräsenz ("Das war schon in Bochum ein Thema", so Seoane) nach zuletzt zwei bzw. drei Torchancen in den vergangenen beiden Ligaspielen entscheidend erhöhen muss. Womit zumindest die jüngsten Versuche mit einem Achter direkt hinter Schick keine Wiederholung erfahren sollten.

Palacios und Demirbay meiden die Tiefe

Palacios und Demirbay sind zwar spielstark und passsicher, aber bedrohen als Zehner im 4-2-3-1 eigentlich nie die Tiefe, was Bayer berechenbar macht. Zudem beweist Alario schon seit Jahren diese Stehaufmännchen-Mentalität, bleibt nach jeder für ihn noch so frustrierenden Entscheidung trotzdem im Training bedingungslos dran und liefert - falls er gefragt ist. Seine Widerstandsfähigkeit ist in Abwesenheit von Andrich und Hincapie ein Zusatzargument für den Strafraumstürmer.

Seoane muss also mit Alario und Schick auf ein (zu) ähnliches Sturmduo setzen oder mit Azmoun auf einen nicht topfitten Akteur als hängende Spitze hinter Schick - beides keine Ideallösungen. Aber nötig, um Bayers verlorene Offensivpower wieder hochzufahren. Und um den Frust bei den zwei verbliebenen Schlüsselspielern im Sturm nicht weiter anwachsen zu lassen. Erhielten Diaby und Schick doch zuletzt zum einen wenig Unterstützung, konnten sich aber zum anderen auch selbst nicht in Szene setzen und blieben mehr oder weniger wirkungslos.

Hradecky bemängelt Körpersprache bei Schick und Diaby

Dieses Duo muss Hradecky nach der Niederlage gegen Leipzig gemeint haben, als er in Bezug auf die in dieser Partie etwas defensivere Grundausrichtung kritisch anmerkte: "Wenn es für jemanden zu wenig offensiv ist, muss er anders seine Wege finden. Wir müssen so schnell wie möglich unser Offensivspiel wiederfinden." Schick, der ohnehin dazu neigt zu schimpfen und mit sich selbst ringt, wenn es nicht läuft, sowie Diaby, der zuletzt wieder die schon abgelegt geglaubte schlechte Körpersprache zeigte, hadern sichtbar mit der Situation.

Doch das hilft jetzt nicht weiter. Bayer muss vielmehr in Fürth zu alter Offensivstärke zurückfinden, um zu gewinnen. Dafür benötigt es neue Impulse - auch von dem einen oder anderen frustrierten Angreifer.