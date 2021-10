Seoane deutlich: "Können in den letzten zwei Spielen fünf, sechs Tore mehr erzielen"

Beim 1:2 gegen den Karlsruher SC scheiterte Bayer Leverkusen vor allem an sich selbst. Coach Gerardo Seoane kritisierte im Anschluss insbesondere die Chancenverwertung seines Teams.

20:8. So lautete die Torschussbilanz im Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem Karlsruher SC - mehr als doppelt so oft abgeschlossen hatte dabei die am Ende unterlegene Werkself. Dass es so weit kommen konnte, lag unter anderem an der schwachen Chancenverwertung des Seoane-Teams, die auch schon beim 2:2 im Derby beim 1. FC Köln ein Manko war.

"Effizienz und Entschlossenheit" vorm Tor wird vermisst

Der Trainer sprach offen von den Problemen im Vorfeld, seine Mannschaft war schließlich ohne eine echte Nummer 9 ins Spiel gegangen. "Es war durch die veränderte Statik der Mannschaft ohne einen fixen Mittelstürmer eine andere Spielweise, die Mannschaft hat einen Moment gebraucht, um sich zu finden", gab der Schweizer auf der anschließenden Pressekonferenz zu Protokoll. Doch auch wenn der "Spielverlauf nicht ideal" für Leverkusen war, musste der Trainer nach zahlreichen guten Chancen zugeben: "Gefühlt können wir in den letzten zwei Spielen fünf, sechs Tore mehr erzielen." Es habe am Ende "einfach an der Effizienz und Entschlossenheit gefehlt".

Gefehlt hatte es in der zweiten Runde des DFB-Pokals auch zwei Akteuren an entscheidenden Komponenten: Zum einen Torhüter Lukas Hradecky, der den Ball nach rund einer Stunde fatalerweise in die Füße von Kyoung-Rok Choi spielte und den Karlsruher somit zum Siegtor einlud. Zum anderen dem erst 16-jährigen Stürmer Iker Bravo. Dieser schoss - als jüngster Bayer-Profi aller Zeiten - just nach seiner Einwechslung in der Schlussphase über das leere Tor - und Sekunden vor dem Schlusspfiff erneut aus aussichtsreicher Position.

Schutz für Hradecky und die Hoffnung für Bravo

So richtig verantwortlich machen wollte Trainer Seoane keinen der beiden Spieler. Hradecky wisse als erfahrener Spieler selbst, "dass er in diesem Moment falsch entschieden hat, dass er die Situation anders hätte lösen sollen. Er hat das falsch eingeschätzt." Der 31-jährige Finne fühle sich nun natürlich verantwortlich, erzählte sein Coach, der aber auch daran erinnerte, dass sein Torwart dem Team schon viele Punkte festgehalten habe.

Insgesamt war Seoane um Bravo "fast mehr besorgt" als um Hradecky. Schließlich hatte der Joker zwei Großchancen auf einen Treffer gehabt. Aufgrund der Unterschiede der beiden in Sachen Alter (15 Jahre) und vor allem Erfahrung hoffe Seoane beim Debütanten Bravo ("er hätte das Spiel entscheiden können"), dass dieser nicht allzu viele schlaflose Nächte haben werde - auch wenn die ein oder andere sicherlich eintreten werde.

Wirtz war nicht bei 100 Prozent

Einen weiteren generellen Kritikpunkt hatte Leverkusens Trainer am Ende doch noch. Denn das Fehlen von Florian Wirtz, der die letzten beiden Tage krank war und nicht trainieren konnte, und Kerem Demirbay (fehlende "mentale Frische") in der Startelf hätte beim breiten Leverkusener Kader nicht zum Ausscheiden führen dürfen.