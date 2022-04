Seoane - das sind die Gründe für Diabys Tief

In dieser Saison machte Moussa Diaby einen großen Schritt, entwickelte sich zu einem Schlüsselspieler bei Bayer 04. Doch seit einigen Wochen läuft es nicht beim französischen Flügelstürmer. Ein Problem, das Trainer Gerardo Seoane ohne ein bewährtes Mittel lösen muss.

Auch in Fürth konnte er nicht überzeugen. Moussa Diaby, Wirbelwind und Vollstrecker von Bayer 04 Leverkusen, steckt weiter im Tief. In den jüngsten sieben Partien kam der 22-Jährige, der in dieser Bundesligasaison bereits zwölf Treffer erzielte und weitere zehn vorbereitete, nur auf zwei Scorerpunkte. Sein kicker-Notenschnitt liegt in diesen Partien deutlich jenseits der 4.

Der französische Nationalspieler fällt momentan mehr mit schlechter Körpersprache, denn mit mitreißenden Sololäufen und Abschlüssen auf. Doch woran liegt das Tief des Leverkusener Unterschiedsspielers? Gerardo Seoane sieht ein Bündel von Ursachen für Diabys Formkrise.

Leverkusens Spiel hat sich in Richtung Defensive verschoben

"Ein Faktor ist sicher, dass unser Offensivspiel nicht mehr so einen hohen Anteil ausmacht: Je mehr du als Mannschaft angreifst, desto mehr Offensivaktionen haben die Stürmer", erklärt der Trainer. Diabys schlechteste Saisonphase begann tatsächlich fast genau mit der 0:1-Derby-Niederlage gegen den 1. FC Köln, bei der sich Zehner und Topstar Florian Wirtz (Kreuzbandriss) sowie der rechte Offensivverteidiger Jeremie Frimpong (Syndesmoseriss) schwer verletzten. Und ohne die Beiden hat sich der Charakter des zuvor so mitreißenden Leverkusener Spiels in Richtung Defensive verschoben.

Diaby ereilt der Fluch der guten Tat

Zudem ist Diaby, der bislang seine beste Bundesligasaison erlebt, kein Unbekannter mehr. "Jeder Gegner hatte genug Möglichkeiten, sich auf Moussa einzustellen", weiß Seoane, "man weiß um seine Stärke und versucht, sie auszubremsen." Diaby ereilt der Fluch der guten Tat. Nun muss er die Herausforderung meistern, trotz erhöhter Aufmerksamkeit der Gegner weiterhin Spitzenklasse darzustellen.

"Das ist immer eine Aufgabe für junge Spieler: Am Anfang kennt man sie noch nicht, dann setzen sie Akzente und irgendwann wissen die Gegner: den muss man doppeln oder einer muss bei ihm bleiben. Das ist die Challenge, sich immer wieder Lösungen zu suchen, wie man sich durchsetzen kann", erklärt der Trainer.

"Moussa hat sehr viele, fast alle Spiele absolviert"

Zudem sieht dieser die Dauerbelastung für den französischen Nationalspieler als Faktor: "Ein Punkt ist sicherlich auch, dass Moussa sehr viele, fast alle Spiele absolviert hat. Wir hatten nicht immer die Möglichkeit zu rotieren oder wollten auch nicht auf ihn verzichten."

Am Ende führt die Summe dieser Faktoren dazu, das Diaby nicht so liefert wie erhofft. "Im Moment fällt es ihm ein bisschen schwerer. Es ist eine Kombination von all diesen Punkten", glaubt Seoane, der mit den sich häufenden Misserfolgserlebnissen auch Diabys Rückfall in alte Muster bei der Körpersprache erklärt.

Häufiges Abwinken und Kopfschütteln

"Wenn es weniger gut läuft, ist mehr Frustpotenzial da", erklärt der Fußballlehrer das bei Diaby wieder häufige Abwinken und Kopfschütteln, "und das zeigt sich bei jedem anders. Das sind Dinge, die wir mit den Spielern zusammen zu bearbeiten versuchen." Wie ein falsches taktisches Verhalten, ein schlechtes Stellungsspiel oder einen fehlerhaften ersten Kontakt.

Dabei muss Seoane auf ein gängiges Mittel verzichten. Über das Leistungsprinzip Druck auf Diaby auszuüben, ist schlicht und einfach aufgrund der mangelnden Alternativen auf den Außenpositionen nicht möglich. "Konkurrenzkampf ist derzeit nicht da", sagt er und betont: "Das macht die Aufgabe nicht schwieriger, sondern anders für mich. Das Argument, einer spielt nicht so gut, deswegen spielt ein anderer für ihn, fehlt. Also muss ich es als Coach schaffen, den Spieler noch mehr zu überzeugen, zu unterstützen, dass er eine bessere Performance abliefert." Nicht die einfachste Aufgabe, wie sich in diesen Wochen zeigt.