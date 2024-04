Seoane darf noch auf Honorat, Koné und Jordan hoffen

Auf Borussia Mönchengladbach wartet am Sonntag gegen Union Berlin ein wegweisendes Heimspiel. Hinter einem wichtigen Trio steht noch ein Fragzeichen.

Zwei personelle Fragen haben sich bereits geklärt, allerdings nicht mit dem von den Borussen gewünschten Ergebnis. Kapitän Jonas Omlin und Max Wöber stehen gegen Union Berlin nicht zur Verfügung.

Omlin muss wegen der anhaltenden Oberschenkelprobleme pausieren, nachdem er schon das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag verpasst hatte. Bei Wöber lässt der leichte Muskelfaserriss im Oberschenkel, zugezogen bei der 3:4-Niederlage in Sinsheim, noch keine Rückkehr zu.

"Beide werden ausfallen", bestätigte Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz am Freitag. Verzichten muss der VfL-Coach zudem auf eine Reihe weiterer Profis: Julian Weigl fehlt wegen einer Gelbsperre (10. Gelbe Karte), Christoph Kramer ist nach einer längeren Erkrankung noch nicht so weit, zudem können Tony Jantschke (Adduktorenverletzung), Grant-Leon Ranos (Fußwurzelverletzung) und Simon Walde (Syndesmoseriss) nicht eingesetzt werden.

Es gibt aber auch Personalien, die Seoane hoffen lassen: Bei Franck Honorat (Außenbanddehnung im Knie), Manu Koné (nach Muskelfaserriss) und Jordan (Muskelfaszienriss im Oberschenkel) ist das letzte Wort nach Aussage des Trainers noch nicht gesprochen. "Sie haben heute leichte Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Hinter ihnen steht ein Fragezeichen, ob sie es am Sonntag in den Kader schaffen. Wir haben morgen noch die Möglichkeit, die Belastung zu steigern, um dann abzuschätzen, wie hoch das Risiko für sie ist und ob sie dabei sein können", sagte Seoane.

Die Bedeutung des Union-Spiels liegt auf der Hand: Mit einem Sieg können die Borussen einen riesengroßen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser steuern. Im Falle einer Niederlage geht’s weiter Richtung Tabellenkeller und noch tiefer in den Abstiegskampf.

"Union ist ein direkter Konkurrent, der sich in der gleichen Situation wie wir befindet. Deshalb wird es ein Spiel von enormer Wichtigkeit", betonte der Trainer. "Klar, dass am Sonntag von der Spannung her ein erhöhter Level herrschen wird."

Die Köpenicker, die am Samstag eine 1:5-Niederlage gegen den FC Bayern kassierten, liegen mit 29 Punkten zwei Zähler hinter der Borussia. Unter dem Strich habe Union in den vergangenen Spielen aber zu wenig Ertrag für die gezeigten Leistungen eingefahren. "Es erwartet uns ein sehr unangenehmer Gegner. Es ist eine sehr physische Mannschaft, die zielgerichtet spielt, zweite Bälle drin hat, die mit hoher Aggressivität auftritt", erklärte Seoane und forderte: "Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und aggressiv dagegenhalten." Umso wichtiger wäre es, wenn Seoane in dem wegweisenden Spiel auf Top-Scorer Honorat (drei Tore, elf Assists) sowie auf die körperlich robusten Koné und Jordan zurückgreifen könnte. Jan Lustig